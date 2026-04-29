台中台74線晚間「5車連環撞」！1乘客一度失去呼吸心跳

▲台中5車連環撞。（圖／記者鄧木卿翻攝）



記者鄧木卿、柯振中／台中報導

台中市台74線東向23.8公里處29日晚間發生5車連環撞事故。黃姓男子駕車撞擊前方4輛轎車，造成4人受傷送醫。警方對5名駕駛進行酒測，數值均為零，詳細肇事原因由鑑定單位釐清。警方提醒，行駛快速公路未保持安全車距，最高可處6000元罰鍰。

台74線五車連環撞 追撞前車導致四人受傷

台中市警方表示，29日晚間7點38分接獲報案，台74線東向23.8公里處發生交通事故。經初步調查，38歲黃姓男子駕駛自小客車沿外側車道行駛，撞擊前方由50歲李女、44歲施女、37歲何男及50歲許男分別駕駛的4部自小客車。事故造成現場車流受阻，警方隨即派員到場指揮交通並排除事故車輛。

▲台中5車連環撞。（圖／記者鄧木卿翻攝）



駕駛酒測值皆為零 傷者分別送醫救治

本次事故共造成4人受傷，肇事的黃姓男子與施姓女子分別受輕傷自行就醫、另一部車輛駕駛李姓女子及其車內乘客林姓男子，由救護車送往醫院治療，其中林男一度失去呼吸心跳，到院治療後恢復生命跡象。

▲台中5車連環撞。（圖／記者鄧木卿翻攝）



台中市警方指出，經現場對5名駕駛進行酒精濃度測試，結果均無酒駕情事。警方目前已蒐集現場相關事證，後續將由鑑定單位分析具體肇事原因與責任歸屬。