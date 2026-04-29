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醫界挺蘇巧慧　 新北市醫師公會理事長讚：少數聽得懂醫界訴求的委員

▲▼由新北在地的「新北市醫師公會」理事長顏鴻順出面，細數民進黨新北市長參選人蘇巧慧為醫界爭取防疫物資、健保點值回升，並且長期為醫界付出的過程。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

▲新北市醫師公會理事長顏鴻順出面，細數民進黨新北市長參選人蘇巧慧長期為醫界付出的過程。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧今（29日）在社群平台上傳「醫界為巧慧加油」影片第二集，由新北在地的「新北市醫師公會」理事長顏鴻順出面推薦，細數蘇巧慧為醫界爭取防疫物資、健保點值回升，並且長期為醫界付出的過程，也見證蘇巧慧在立法院為各級醫療、各類醫事人員、病友等爭取資源和完善制度的努力，並在影片中大讚她是「少數聽得懂醫界講的話跟醫界訴求的委員」。

蘇巧慧日前在社群平台上上傳「醫界為巧慧加油」影片第一集，內容是「台灣公眾除顫發展協會」理事長徐震宇感謝蘇巧慧和他們一起努力推動法規，讓全國AED的數量增加了3千多台，增加了3千多個救命機會的故事，力挺蘇巧慧選新北市長是「對的人擺在對的地方」。

蘇巧慧今（29日）上傳第二集，她表示，擔任立委以來，不僅長期在立法院社會福利及衛生環境委員會努力，也擔任立法院厚生會會長，針對醫療實務與衛生保健政策保持關心，持續為醫事人員爭取權益，包括COVID-19疫情期間發放給各類醫事人員、照顧服務員、社會工作人員，與醫療機構的工作津貼與紓困補貼，以及春節期間針對醫院及基層診所實施的「春節加成獎勵」，另外她也爭取透過公務預算挹注健保支出，讓健保點值回升。

蘇巧慧指出，她深知醫事人員是守護國人健康的前線戰士，因此始終將穩定醫療院所營運、爭取物資與合理津貼視為首要任務，「撐住醫事人員」就是為國人健康築起最堅實的保障，未來若她有機會擔任新北市市長，也會繼續和醫界站在一起，為大家的權益努力，「我們把醫師顧好，醫師才能把我們顧好」。

新北市醫師公會理事長顏鴻順表示，他印象最深刻、也最感謝的，就是COVID-19疫情時，大家都在搶口罩、搶酒精，當時蘇巧慧第一時間就站出來向台酒公司協調，讓所有醫療單位、醫事人員都能有口罩、酒精，甚至還和吳秉叡一起為醫事人員爭取到疫情期間的稅務減免，真正讓醫事人員更有能量守護民眾的健康。

顏鴻順進一步指出，疫情後因為整體醫療需求反彈，蘇巧慧也協助爭取了更多公務預算挹注健保支出，讓健保點值回升。同時，也將一些原本屬於健保給付的項目改由公務預算支付，「這是巧慧對醫界的貢獻，也是對醫界的幫忙，更是對全體人民的貢獻」，他相信所有醫事人員都感念在心。

顏鴻順強調，蘇巧慧是少數聽得懂醫界講的話跟醫界訴求的委員，有時有要事需要聯絡，晚上11點他打電話給蘇巧慧，蘇巧慧需要顧小孩，還會跟他說，「顏醫師等我一下，給我半小時顧完小孩再給你回電」。

顏鴻順表示，跟社會上大多數人都一樣，蘇巧慧有工作、有家庭，又多了一個照顧人民的工作，但是仍然非常認真，也非常專業，所以他認為蘇巧慧是一個有理想、肯付出、會做事的人，並祝福蘇巧慧未來能擔任新北市長，繼續為新北、為醫界貢獻，「巧慧加油，我們支持妳！」

 

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