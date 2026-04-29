東京住宅區喋血！40歲男「榔頭猛砸高中生」致5傷　噴化學藥劑逃亡

▲東京男持榔頭攻擊高中生後逃逸，日警正全面追緝。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者閔文昱／綜合報導

日本東京今（29）日上午驚傳暴力攻擊事件，位於福生市的住宅區，一名40多歲男子疑似不滿青少年喧嘩，竟持榔頭攻擊路邊學生，隨後與警方對峙並噴灑不明化學物質後逃逸。整起事件共造成包括學生與警員在內至少5人受傷，警方已依殺人未遂罪嫌展開全面追緝。

持榔頭突襲高中生 1人眼眶骨折

事發於當地時間上午7時許，7名青少年在路邊聊天，嫌犯母親先出面要求降低音量，不久男子突然現身，從背後持榔頭攻擊一名男高中生肩膀，接著再重擊另一人臉部，造成左眼眼眶底骨折，傷勢較為嚴重，另有學生受輕傷送醫。

持刀對峙還噴藥 警破門卻撲空

嫌犯犯案後逃回住處，警方趕抵後，男子持求生刀威脅並噴灑疑似農業用藥或催淚性物質，導致3名警員出現眼睛不適等症狀。雙方對峙數小時後，警方於中午出動特殊搜查班破門攻堅，但屋內已空無一人，研判嫌犯趁混亂從後門潛逃。

警方在現場起出榔頭、求生刀及噴霧等證物，並透過監視器追查其行蹤。據描述，嫌犯身高約173公分，平頭、身穿灰色運動服，目前仍在逃，警方呼籲民眾提高警覺，避免接近可疑人物。