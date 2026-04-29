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母親節檔期開打　金門物產展豐原太平洋登場

▲▼母親節檔期開打　金門物產展豐原太平洋登場。（圖／豐原太平洋百貨提供）

▲豐原太平洋百貨即日起推出「金門物產展」搶攻母親節檔期商機。（圖／豐原太平洋百貨提供，下同）

地方中心／綜合報導

搶攻母親節商機，集結金門美食、高粱酒與特色商品的「金門物產展」，4月29日起至5月11日於豐原太平洋百貨9樓會館登場。活動首日即吸引大批民眾排隊兌換限量100份免費「金門特色好禮」，帶動現場買氣。主辦單位同步推出首五日限定優惠，讓消費者能一次購足多款金門人氣商品，成為連假與母親節送禮新選擇。

▲▼母親節檔期開打　金門物產展豐原太平洋登場。（圖／豐原太平洋百貨提供）

業者表示，此次活動鎖定節慶送禮與家庭採購需求，規劃一站式選購體驗，讓消費者不必遠行，也能輕鬆入手金門特色商品。展場主打多款人氣伴手禮，包括金門酒廠推出的高粱酒系列，涵蓋限定酒款與罈裝收藏品，另有香Q貢糖、手工麵線、牛肉乾及一條根等經典品項，詢問度高。

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▲▼母親節檔期開打　金門物產展豐原太平洋登場。（圖／豐原太平洋百貨提供）

配合開展檔期，4月29日至5月3日首五日推出限定優惠與限量商品，吸引消費者搶購。業者也規劃多項互動活動，包括5月2日與5月9日下午於1樓廣場舉辦調酒試飲，並透過社群平台推出抽獎活動，提升線上參與度與品牌曝光。

此外，百貨母親節檔期同步加碼促銷，全館祭出滿額回饋、行動支付加碼及信用卡優惠等方案，結合物產展帶動整體來客數與消費力道。業者觀察，隨著連假與節慶檔期疊加，預期可望進一步推升人流與業績表現。

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