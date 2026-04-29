女警挨撞視角曝光！女大生「0煞車猛撞」…她騰空揮舞雙手遭輾斃

記者林東良、戴若涵／台南報導

台南市警局第四分局育平派出所28歲鄭姓女警，28日清晨休假騎車外出時，遭後方20歲戴姓女騎士追撞，隨後人車倒地遭遊覽車輾過，當場死亡，而肇事的戴女事發過後顧著彎腰查看車損，未上前查看女警狀況，引發網友撻伐。稍早最新撞擊瞬間曝光，只見戴女疑似沒煞車直接將女警撞倒。

▲台南鄭姓女警遭追撞摔車後，再被遊覽車輾斃，女大生行車紀錄器畫面曝光。（圖／民眾提供）

女警等紅燈減速遭女大生猛撞

鄭姓女警28日清晨6時59分行經安南區安和路二段時，遭疑似沒注意車前狀況的20歲戴姓女騎士從後方追撞，隨後遭遊覽車輾過，鄭女因粉碎性顱腦創傷，不幸當場死亡。透過附近監視器畫面可發現，當時為了等紅燈，數輛機車陸續減速，孰料，20歲戴姓女大生卻因不明原因，竟從後方將人撞倒在地，一旁遊覽車緊急往左切，試圖閃避，但後輪仍當場輾過試圖爬起身的鄭姓女警。

女警挨撞後無法平衡 雙腳騰空偏移遭輾斃

最新撞擊畫面曝光，只見鄭姓女警在前方減速行駛，最後在路口停等紅燈，但後方戴女卻未煞車追撞前方，由於撞擊力道猛烈，鄭姓女警當場雙手離開龍頭、雙腳騰空，人往後倒、手部還不斷揮舞試圖平衡，但仍不幸連人帶車往左側偏移，慘遭遊覽車輾斃，畫面令人怵目驚心。

【相關新聞】

女警男友、父母現場招魂…兄拿衣物悲喊：回家！擲筊2輪才獲允杯



女警遭輾斃…男友曝出門原因「回家幫姊顧小孩」！心碎喊：她很顧家



女警遭輾斃…男友心碎發聲了！悲曝肇事女騎士：連一句道歉都沒有