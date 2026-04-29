　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

季麟連嗆開除韓國瑜　深藍黨員怒衝國民黨抗議：鄭麗文去吃X！

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立院黨團今（29日）召開黨團大會討論軍購特別條例，兩派意見拉扯，最終並無共識。國民黨副主席季麟連也在中常會說重話，呼籲全黨支持「3800億＋Ｎ」黨版，更稱「打死我都不會相信韓國瑜會做出賣黨求榮的事」，如果有，將代表黃復興建請開除韓國瑜黨籍。一名深藍黨員隨後怒衝國民黨中央開嗆，「季麟連你混蛋！你飲彈自盡好了！」這什麼副主席？搞得前不清不楚的，一個說要開除韓國瑜，鄭麗文去吃屎啦！「我國民黨員都看不下去了！國民黨現在就是黑箱黨，鄭麗文領導下就是黑箱黨，跟立院黨團對幹，鄭麗文妳不要臉！」

▲▼國民黨副主席季麟連中常會致詞。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲國民黨副主席季麟連。（圖／記者鄭佩玟攝）

季麟連下午中常會中，罕見起身要以副主席兼黃復興黨部主委身分發言。季麟連指出軍購條例沸沸揚揚，自己一直沒有講話，認為傅崐萁領導的立院黨團提出最佳行動方案，這個版本大家都很清楚，完全合乎法理情，既有尊嚴、彈性更有前瞻，「論軍購，沒有任何人比我有發言權。」

季麟連說，無論是五年施政、十年建軍計畫、建案作業規定，多年來他都實際參與、策定、修訂、執行。國軍對於軍購的每個建案都非常謹慎細膩認真，民進黨此案是五十年來，最為荒謬的鬧劇，實在非常糟糕。他還說，韓國瑜是自己40年來的革命袍澤、鐵桿兄弟，是國民黨的光榮，是黃復興的驕傲，都是黃埔子弟，軍人以徹底服從命令誓死達成任務為工作目標，「打死我，我都不會相信韓國瑜會做出賣黨求榮的事！」如果有這個事，黃復興必然挺身而出、大義滅親，建請開除韓國瑜黨籍。

一旁國民黨立院黨團總召傅崐萁連忙起身，要季麟連不要再講，但季麟連仍堅持說完，「對不起，我代表黃復興全體人員發言」。國民黨主席鄭麗文隨後則緩頰，季麟連一生戎馬、獻身於軍方安全，比較感情豐沛，剛剛雖然話說得有點重，但黨中央跟韓國瑜、徐巧芯之內的所有委員還是都有很良性溝通，大家主張雖然不同，國民黨是民主開放的政黨，只要是為國家為黨好，任何意見都可以交流討論。

一名深藍黨員則怒衝中山廳外場大吼，「季麟連你混蛋！你飲彈自盡好了！你不是有槍嗎？」講這什麼屁話？這什麼國民黨主席跟副主席？季麟連說要開除國民黨立法院長韓國瑜的黨籍，他手上不是有槍嗎？對著自己開槍好了啦？被保全攔下後，該名黨員繼續開罵，為什麼黨員不能進來嗎？這什麼副主席？一個馬英九基金會搞貪污的，搞到前不清不楚的，一個說要開除韓國瑜，鄭麗文去吃屎啦！「我國民黨員都看不下去了。」

遭保全阻擋在外後，該黨員繼續痛批，國民黨現在就是黑箱黨，鄭麗文領導下就是黑箱黨，跟立院黨團對幹，鄭麗文不要臉！一群醬缸狗！
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
491 1 8374 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
韓媒心疼！王彥程「像快哭的小鹿」　防禦率2.45卻無勝
季麟連嗆開除韓國瑜　深藍黨員怒衝國民黨抗議
獨／主打高錄取率出事！知名高點涉盜用題庫　名師遭起訴
急尋2球迷！　統一獅前球星：謝謝你們救了我岳父
幕後／鄭麗文訪美規格遭壓低　軍購拉回「3800億+N」爭談判
女警明年結婚！婚紗店幫圓夢　親友淚崩：婚紗很漂亮
快訊／前主播薛楷莉　一審遭判1年8月罰10萬

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國台辦嗆管制高德「反智」　綠打臉：中國可用Google Maps？

副主席季麟連嗆開除韓國瑜引眾怒　國民黨切割：他不代表黨中央

報稅季來了！　賴清德列5大減稅措施：將經濟成果回饋社會

季麟連嗆開除韓國瑜黨籍　台中副市長怒轟：不道歉別說代表國民黨

季麟連嗆開除韓國瑜　深藍黨員怒衝國民黨抗議：鄭麗文去吃X！

黑白臉？季麟連嗆開除「賣黨求榮」韓國瑜　鄭麗文：院長很難做

快訊／為軍購版本槓上！季麟連警告「別親痛仇快」　徐巧芯回應了

藍黨團100分鐘討論軍購無共識　傅崐萁：每個選區感受到的氛圍不同

關切區域情勢！日本3眾議員訪台　將見賴清德、拜會外交部與國防部

快訊／軍購版本混戰！　季麟連怒批韓國瑜「賣黨求榮」建請開除　

降溫時間曝！一片橘紅「全台雷雨」鋒面要來了

28歲女警遭輾斃！肇事20歲女騎士卻「彎腰看車損」　現場畫面曝光

36萬戶交屋海嘯來了！沒「這份覺悟」別談房貸？　她曝「26歲買房教我的事」：殘酷二選一｜地產詹哥老實說完整版 EP307

台南28歲女警遭輾斃！檢警赴殯儀館相驗遺體　男友無助蹲地

剪髮後被稱讚「像木村拓哉」等明星！　沈伯洋自嘲：一定是沒剪髮前太醜了

學霸美女變脫星阿姨　半百王俐人轉戰SWAG吸金力驚人　開腿露點！AV女優都挖塞

女肇事

邀女警開房泡湯懲處出爐！高雄警官、督察組長雙雙遭拔官

台南奪命車禍！遊覽車碰撞機車…28歲女騎士當場慘死

黃國昌主動提公布民調數字！　揭秘藍白新北市長民調做足5天理由

國台辦嗆管制高德「反智」　綠打臉：中國可用Google Maps？

副主席季麟連嗆開除韓國瑜引眾怒　國民黨切割：他不代表黨中央

報稅季來了！　賴清德列5大減稅措施：將經濟成果回饋社會

季麟連嗆開除韓國瑜黨籍　台中副市長怒轟：不道歉別說代表國民黨

季麟連嗆開除韓國瑜　深藍黨員怒衝國民黨抗議：鄭麗文去吃X！

黑白臉？季麟連嗆開除「賣黨求榮」韓國瑜　鄭麗文：院長很難做

快訊／為軍購版本槓上！季麟連警告「別親痛仇快」　徐巧芯回應了

藍黨團100分鐘討論軍購無共識　傅崐萁：每個選區感受到的氛圍不同

關切區域情勢！日本3眾議員訪台　將見賴清德、拜會外交部與國防部

快訊／軍購版本混戰！　季麟連怒批韓國瑜「賣黨求榮」建請開除　

國台辦嗆管制高德「反智」　綠打臉：中國可用Google Maps？

高市早苗宣布好消息！　日本船隻「受困波斯灣」終通過荷莫茲

台股4萬點關前震盪　 法人解析後市「2變數」

房產繼承這樣做更安心！永慶房屋提醒關鍵細節、繼承順位

離婚具惠善6年！安宰賢苦笑：我沒辦過婚禮⋯　他秒懂尷尬道歉

《急盜阿嬤團》遭「失控卡車衝撞」4人重傷　緊急停工…監製發聲

家樂福「好運樂天小熊」限量800組開賣　萊爾富日韓甜點39元起

副主席季麟連嗆開除韓國瑜引眾怒　國民黨切割：他不代表黨中央

討1500元債奪命！34歲男遭刺頸慘死　老父悲慟認屍：外宿竟沒命

報稅季來了！　賴清德列5大減稅措施：將經濟成果回饋社會

【置身事外？】28歲女警遭輾斃　肇事女騎士卻先「彎腰看車損」

政治熱門新聞

台南女警遭輾斃　綠新北議員諷「一定是車道太窄沒辦法超車」遭罵爆

快訊／季麟連中常會怒喊開除韓國瑜　鄭麗文傻眼

鄭麗文軍購堅持「3800億+N」　藍委控反覆：黨團幹部快崩潰了

「不能讓妳死在這」　北一女爆職場霸凌、無加班費

公車司機趴方向盤痛哭登CNN　業者不捨：平時忠厚老實一時崩潰

大巨蛋開唱就震動　許淑華：體育局解方竟是「拍手取代跳動」

柯文哲、黃國昌合體直播募款　目標1000萬

黃國昌爆AIT問「民進黨一定要1.25兆？」　綠轟：造謠、混淆視聽

健康因素請辭　陳菊「監察院長任內」最後一次財產申報曝

黃國昌合體柯P喊募千萬　「賣我這帥臉拜託大家」

反擊！打柯遭民眾黨轟破壞藍白合　游淑慧點名陳智菡：最沒資格情勒

沈伯洋拋改辦「無限城論壇」　Cheap：餅畫到宇宙！高雄怎不先辦

鍾小平狂嗆「皇太后指揮鄭麗文？」　陳智菡：是提醒小心破壞者

藍白合作制度化鋪陳2028　民眾黨保溫影響力考驗兩顆太陽

更多熱門

相關新聞

季麟連嗆開除韓國瑜黨籍　台中副市長怒轟：不道歉別說代表國民黨

季麟連嗆開除韓國瑜黨籍　台中副市長怒轟：不道歉別說代表國民黨

國民黨立院黨團今（29日）召開黨團大會，針對軍購特別條例草案凝聚共識，但經過許久仍未有共識；據悉，立法院長韓國瑜日前透過管道，向立委表態「支持8000億軍購」，國民黨副主席季麟連為此在國民黨中常會上開炮，「建請開除韓國瑜黨籍！」對此，台中市副市長鄭照新發文開轟，「韓院長在第一線承擔你們不用承受的壓力，說話這麼缺乏分寸的人不要說什麼鐵桿兄弟，應該公開道歉」。

黑白臉？季麟連嗆開除韓國瑜　鄭麗文這樣說

黑白臉？季麟連嗆開除韓國瑜　鄭麗文這樣說

快訊／為軍購版本槓上！季麟連警告「別親痛仇快」　徐巧芯回應了

快訊／為軍購版本槓上！季麟連警告「別親痛仇快」　徐巧芯回應了

藍黨團100分鐘討論軍購無共識　傅崐萁：每個選區感受到的氛圍不同

藍黨團100分鐘討論軍購無共識　傅崐萁：每個選區感受到的氛圍不同

快訊／季麟連中常會怒喊開除韓國瑜　鄭麗文傻眼

快訊／季麟連中常會怒喊開除韓國瑜　鄭麗文傻眼

關鍵字：

國民黨鄭麗文韓國瑜軍購季麟連

讀者迴響

熱門新聞

雷雨又開炸全台變色　雨最大時間曝

台女「日本旅遊2行為！」日本人震怒：真的很惡劣

報稅有感！「替家人申請1福利」今年可退稅

色狼尾隨18歲女學生！把她外婆、里長打重傷

28歲女警遭輾斃！肇事20歲女騎士卻「彎腰看車損」

28歲女警遭輾斃！女騎士、遊覽車司機獲請回..

貢「ㄨㄢˊ」怎麼寫？正解曝光眾人驚：什麼時候改的

明星律師爆情變「日本停車場掀衝突」

女警遭輾斃…男友心碎發聲了！悲曝肇事女騎士：沒一句道歉

快訊／台股ETF史上第2大！新兵00403A報請成立　爆狂募逾800億

他把「澱粉吃回來」體脂竟下降！營養師曝3大助攻關鍵

被5校退貨「最佳學霸辯士」露臉了！　旁邊正妹身分曝光

韓籍啦啦隊+1！起亞虎女神爆祕密簽約轉戰台灣

母出門接哥哥　3歲童獨自在家墜15樓亡

親姊過世存款要本人提領！印男挖遺骸赴銀行

更多

最夯影音

更多
降溫時間曝！一片橘紅「全台雷雨」鋒面要來了

降溫時間曝！一片橘紅「全台雷雨」鋒面要來了
28歲女警遭輾斃！肇事20歲女騎士卻「彎腰看車損」　現場畫面曝光

28歲女警遭輾斃！肇事20歲女騎士卻「彎腰看車損」　現場畫面曝光

36萬戶交屋海嘯來了！沒「這份覺悟」別談房貸？　她曝「26歲買房教我的事」：殘酷二選一｜地產詹哥老實說完整版 EP307

36萬戶交屋海嘯來了！沒「這份覺悟」別談房貸？　她曝「26歲買房教我的事」：殘酷二選一｜地產詹哥老實說完整版 EP307

台南28歲女警遭輾斃！檢警赴殯儀館相驗遺體　男友無助蹲地

台南28歲女警遭輾斃！檢警赴殯儀館相驗遺體　男友無助蹲地

剪髮後被稱讚「像木村拓哉」等明星！　沈伯洋自嘲：一定是沒剪髮前太醜了

剪髮後被稱讚「像木村拓哉」等明星！　沈伯洋自嘲：一定是沒剪髮前太醜了

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面