季麟連嗆開除韓國瑜　深藍黨員怒衝國民黨抗議：鄭麗文去吃X！

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立院黨團今（29日）召開黨團大會討論軍購特別條例，兩派意見拉扯，最終並無共識。國民黨副主席季麟連也在中常會說重話，呼籲全黨支持「3800億＋Ｎ」黨版，更稱「打死我都不會相信韓國瑜會做出賣黨求榮的事」，如果有，將代表黃復興建請開除韓國瑜黨籍。一名深藍黨員隨後怒衝國民黨中央開嗆，「季麟連你混蛋！你飲彈自盡好了！」這什麼副主席？搞得前不清不楚的，一個說要開除韓國瑜，鄭麗文去吃屎啦！「我國民黨員都看不下去了！國民黨現在就是黑箱黨，鄭麗文領導下就是黑箱黨，跟立院黨團對幹，鄭麗文妳不要臉！」

▲國民黨副主席季麟連。（圖／記者鄭佩玟攝）

季麟連下午中常會中，罕見起身要以副主席兼黃復興黨部主委身分發言。季麟連指出軍購條例沸沸揚揚，自己一直沒有講話，認為傅崐萁領導的立院黨團提出最佳行動方案，這個版本大家都很清楚，完全合乎法理情，既有尊嚴、彈性更有前瞻，「論軍購，沒有任何人比我有發言權。」

季麟連說，無論是五年施政、十年建軍計畫、建案作業規定，多年來他都實際參與、策定、修訂、執行。國軍對於軍購的每個建案都非常謹慎細膩認真，民進黨此案是五十年來，最為荒謬的鬧劇，實在非常糟糕。他還說，韓國瑜是自己40年來的革命袍澤、鐵桿兄弟，是國民黨的光榮，是黃復興的驕傲，都是黃埔子弟，軍人以徹底服從命令誓死達成任務為工作目標，「打死我，我都不會相信韓國瑜會做出賣黨求榮的事！」如果有這個事，黃復興必然挺身而出、大義滅親，建請開除韓國瑜黨籍。

一旁國民黨立院黨團總召傅崐萁連忙起身，要季麟連不要再講，但季麟連仍堅持說完，「對不起，我代表黃復興全體人員發言」。國民黨主席鄭麗文隨後則緩頰，季麟連一生戎馬、獻身於軍方安全，比較感情豐沛，剛剛雖然話說得有點重，但黨中央跟韓國瑜、徐巧芯之內的所有委員還是都有很良性溝通，大家主張雖然不同，國民黨是民主開放的政黨，只要是為國家為黨好，任何意見都可以交流討論。

一名深藍黨員則怒衝中山廳外場大吼，「季麟連你混蛋！你飲彈自盡好了！你不是有槍嗎？」講這什麼屁話？這什麼國民黨主席跟副主席？季麟連說要開除國民黨立法院長韓國瑜的黨籍，他手上不是有槍嗎？對著自己開槍好了啦？被保全攔下後，該名黨員繼續開罵，為什麼黨員不能進來嗎？這什麼副主席？一個馬英九基金會搞貪污的，搞到前不清不楚的，一個說要開除韓國瑜，鄭麗文去吃屎啦！「我國民黨員都看不下去了。」

遭保全阻擋在外後，該黨員繼續痛批，國民黨現在就是黑箱黨，鄭麗文領導下就是黑箱黨，跟立院黨團對幹，鄭麗文不要臉！一群醬缸狗！

