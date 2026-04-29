救救選情吧！　綠委苦勸藍委挺合理軍購：別被深藍基本教義派綁架

▲民進黨立委陳冠廷。（資料照／記者李毓康攝）

記者詹詠淇／台北報導

國民黨及立院黨團內部正因軍購案究竟是支持8000億元版本還是3800億+N版本，發生嚴重歧見，民進黨立委陳冠廷對此表示，國民黨內部路線之爭已嚴重拖延台灣國防進程，呼籲國民黨青壯派立委站出來，別被深藍基本教義派綁架整個黨團的國防立場，「國防是每一個政黨都可以共同追求的目標，這條路對你們的未來選情也會有正面幫助」。

國民黨團今（29日）召開黨團大會處理國防預算特別條例，但經100分鐘討論，對金額匡列上限無共識，發言立委包括支持8000億元版本與3800億+N版。與此同時，國民黨副主席季麟連在黨中央中常會上，針對立法院長韓國瑜被指支持8000億軍購一事發言，聲稱自己絕不相信韓國瑜會「賣黨求榮」，但同時警告若屬實將建請開除黨籍。

陳冠廷指出，國民黨的軍購版本一變再變，從台中市長盧秀燕主張將商購納入國防特別條例，到徐巧芯等立委提出至少先以8000億一次解決對美軍購，如今又倒退回「3800億+N」，等同在原地踏步。他強調，5月6日協商在即，川習會也即將登場，若連國防特別條例都無法取得進展，國際社會將如何看待台灣的防衛決心。

對於季麟連在中常會上的激烈言詞，陳冠廷表示，國民黨副主席竟在黨中央會議中以「賣黨求榮」及「開除黨籍」等措辭談論自家立法院長，不論其本意為何，這般言詞的強度，已超越外界所能預期，而這種內部衝突確實影響到台灣整體國防進程。

陳冠廷分析，包括韓國瑜、江啟臣、盧秀燕等國民黨重要政治人物，都願意接收最新國防情報並支持接近行政院版本的方案，唯獨黨主席鄭麗文的立場與黨內多數意見相左。

他質疑，鄭麗文是否因赴鄭習會而改變立場，並反問鄭習會後中國是否放棄以武力對付台灣。「對話我們支持，但必須以國防作為後盾，對話才有重量。缺乏防衛決心的對話，只是給予對方更多時間準備下一次對台灣的侵略」。陳冠廷以英國前首相張伯倫為例，提醒各界不要重蹈「以為換得世代和平，隔年卻遭納粹席捲歐洲」的歷史覆轍。

針對國民黨聲稱軍購案是「空白授權」，陳冠廷駁斥，國防部的相關報告已將採購項目、品項、數量載明得十分清楚，只要出席就能看到完整資訊，所謂空白授權的指控根本站不住腳。

他透露，自己多次建議為在野黨立委安排專門的國防簡報場次，目的就是讓更多立委掌握充分資訊。事實上，已有數位年輕國民黨地方立委主動與美國在台協會（AIT）對話，陳冠廷肯定此舉並強調，對美外交不應由任何一方壟斷，歡迎在野黨積極與國際社會接觸。

陳冠廷觀察，許多國民黨青壯派立委私下都理解這次國防預算與軍購的重要性，也傾向支持接近行政院的版本，因為通過特別條例能向全體國民展現國防不分黨派的決心。然而，一旦進入團體決策，這些立委便受到黨主席與總召的制約。

他直言，通過合理的軍購案原本能替準備投入縣市首長選舉的國民黨立委減輕壓力，黨中央卻為自身利益將壓力轉嫁到地方選情上。

陳冠廷最後表示，儘管5月6日的政黨協商充滿不穩定性與不確定性，但仍有時間尋求共識，誠懇呼籲國民黨青壯派立委拿出勇氣，不要讓最無法獲得民意支持的深藍基本教義派綁架整個黨團的國防立場，「國防是每一個政黨都可以共同追求的目標，這條路對你們的未來選情也會有正面幫助」。