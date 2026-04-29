趙少康力挺韓國瑜「要開除先開除我」！開嗆季麟連：該走的是你

▲前中廣董事長趙少康 。（圖／記者徐文彬攝）

記者閔文昱／綜合報導

國民黨內針對軍購預算規模的爭端持續擴大，甚至演變成「開除黨籍」的內訌僵局。針對國民黨副主席季麟連在中常會上痛批立法院長韓國瑜「賣黨求榮」並建議開除黨籍一事，前中廣董事長趙少康今（12日）晚間在臉書強硬發聲，直指季麟連如果說不清楚韓國瑜究竟在什麼時間、什麼地點、以什麼價錢賣了國民黨，那麼「該被開除的是季麟連自己」，至少應取消其副主席資格。

趙少康強調，韓國瑜身為不分區立委與立法院長，開除黨籍等同取消其立委資格並丟掉院長寶座，這對國民黨將是巨大打擊。他更義氣相挺表示，「如果要開除韓國瑜，請先開除我趙少康！」

▲立法院長韓國瑜。（圖／記者李毓康攝）

砲轟決策黑箱：19比6卻不表決，誰在強壓立院黨團？

對於軍購版本的僵局，趙少康透露，今日國民黨立委黨團會議中，支持「8000億方案」的有19人，支持黨中央「3800億加N」的僅有6人，會議耗時100分鐘卻始終不進行表決。他憤怒質疑，「為什麼不表決？浪費時間！是要拖什麼？」

趙少康更將矛頭指向黨中央，質疑所謂「3800億加N」的版本究竟是誰的主意？經過了什麼樣的民主程序？為何能以此強壓立法院黨團的集體意志？他批評黨內的決策過程缺乏透明度，導致基層與前線戰將無所適從。

▲國民黨副主席季麟連中常會致詞。（圖／記者鄭佩玟攝）

戰略警告：莫讓國民黨背負「反美」標籤，否則2028玩完了

談到國家戰略層次，趙少康憂心地表示，國民黨長期已被民進黨貼上「親中」標籤，若在軍購議題上處理不當，再被掛上「反美」紅帽，那麼「年底選舉及2028都不必選舉了」。

他提出具體折衷方案：既然國民黨已表示接受美國111億美金的發價書，也願意接受第二次發價書，邏輯上就應該通過匡列8000億的預算規模。趙少康建議，可以先通過8000億框架，但「只能動支」已有發價書的111億美金，其餘金額予以凍結，待未來立法院審議通過美國新發價書後再行動支。他感嘆，國民黨現在的做法是「又要給，又要蒙上不給的罵名」，直言：「天下有這麼獃的政黨？」