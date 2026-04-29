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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

遭季麟連嗆開除黨籍　韓國瑜42字回應：無愧於黨無愧於心

▲▼韓國瑜 。（圖／記者徐文彬攝）

▲韓國瑜 。（圖／記者徐文彬攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨立院黨團今（29日）召開黨團大會，針對軍購特別條例草案凝聚共識，但經過許久仍未有共識；據悉，立法院長韓國瑜日前透過管道，向立委表態「支持8000億軍購」，國民黨副主席季麟連為此在國民黨中常會上開炮，「建請開除韓國瑜黨籍！」對此，韓國瑜發臉書表示，老牛自知夕陽晚，沉默無聲自奮蹄。此生所行，無愧於國家，無愧於人民，無愧於職責，無愧於黨，亦無愧於心。

對於傳出韓國瑜向立委表態「支持8000億軍購」，季麟連指出，韓國瑜是他個人四十年來的鐵桿兄弟，都是黃埔子弟，軍人以徹底達成命令為目標，「打死我，我都不會相信韓國瑜會做出賣黨求榮的事！如有這樣，黃復興必然挺身而出大義滅親，建請開除韓國瑜黨籍！」

對於季麟連的言論，鄭麗文隨後緩頰，謝謝季麟連的慷慨陳詞，將軍一生戎馬、感情很豐沛，但她相信，剛剛雖然季麟連話說很重，但還是跟韓國瑜、徐巧芯都有良性溝通，即便主張不同，但只要為國家跟為黨好，都可以交流跟討論，不要有過多猜疑跟誤會，相信韓國瑜立法院長很難做，要有全盤考量，尊重季麟連語重心長的發言，剛剛黨團大會對軍購的討論都很坦誠相見，因此也沒什麼風波，不要因為媒體報導擴大疑慮。

對此，韓國瑜表示，老牛自知夕陽晚，沉默無聲自奮蹄。此生所行，無愧於國家，無愧於人民，無愧於職責，無愧於黨，亦無愧於心。

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