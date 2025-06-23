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熊大兔兔陪你聊天14年　LINE推出周年限定免費貼圖！

▲▼ 。（圖／LINE）

▲LINE FRIENDS角色們戴上生日帽，歡慶LINE14周年。 。（圖／LINE，下同）

記者吳立言／綜合報導

通訊平台LINE今（23）日迎來上線第14週年。自2011年東日本大地震後問世，LINE已成為台灣人日常生活中不可或缺的溝通工具。根據官方最新數據，台灣用戶每日傳送訊息超過10億則，貼圖傳送近6,000萬次，活躍群組數達1,000萬個，顯示LINE深度融入使用者的生活日常。

為慶祝這一里程碑，LINE台灣團隊宣布，將自7月1日起推出「14周年用戶專屬免費貼圖」，並同步舉辦LINEguage線上策展、功能許願活動與社交級數測驗，邀請全民一同共創獨特的「LINE溝通文化」。

LINE 最初源於2011年3月東日本大地震後，為了讓人們在災難中仍能保持聯繫，該應用於同年6月23日正式上線。官方指出，聊天室內的「已讀」標記便是為了讓發訊人得知對方是否已接收到訊息，即使對方無法立即回覆，仍能傳遞安心。

▲▼ 。（圖／LINE）

同年10月，LINE 推出免費語音通話功能，隨後也加入貼圖服務，包括首波登場的經典角色熊大、兔兔與饅頭人，至今已深植人心，成為聊天語彙中不可或缺的情緒輔助工具。

LINE也首度公開三項台灣地區用戶數據：

每日收回訊息數：850萬則

每日活躍群組數：1,000萬個

每日傳送貼圖數：近6,000萬次

根據官方說法，目前LINE在台灣擁有超過2,200萬用戶，幾乎涵蓋全台大多數網路使用人口，其在通訊領域的普及率居高不下。

▲▼ 。（圖／LINE）

▲14周年專屬貼圖主角「小水豚豆仔」可愛亮相。
為感謝用戶長年支持，LINE將推出「台灣用戶專屬14周年貼圖」，邀請創作者「天竺鼠森森」以人氣角色「小水豚豆仔」為主角，設計一系列輕鬆療癒風格貼圖，將於7月1日起限期一個月開放下載，使用期限為90天。

LINE 也公布一項由 LINE TODAY 發起的趣味民調，觀察用戶日常使用行為，其中發現：

45% 用戶收到早安晚安圖會「回敬一張」

逾半數使用者離職退群會先道別再離開

超過六成的人在揪團時偏好「私訊詢問」而非群組@all

這些使用習慣成為一種獨特的溝通語言，被LINE稱為「LINEguage」，象徵在數位時代裡，台灣用戶逐步發展出的訊息文化。

LINEguage線上策展活動已於即日起開跑，至7月4日止，開放全民投稿自己最有感的LINE使用片段，並設有互動遊戲與功能許願區，持續打造以使用者為核心的通訊生態。

● LINEguage線上策展：https://lin.ee/Zx7LsSz/newf/pr
● [測驗] 個人社交檢定https://lin.ee/PrON7wJ/newf/pr

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