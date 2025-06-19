LINE叫成賴！他驚「Facebook」唸法不一樣　3萬人秒懂：因為懶啊

▲原PO好奇，為什麼Facebook唸成「臉書」呢？（示意圖／記者周亭瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

台人總能把諧音哏發揮到極致，不過有網友發現，許多人會把LINE唸「賴」、Threads叫成「脆」，唯獨Facebook照翻成臉書，這讓他好奇不已。文章引發3萬名網友熱議，「講『F逼』的人更多」、「手機打注音還要切換英文很麻煩，所以直接用中文諧音打」、「因為懶啊！」

一名網友在Threads好奇直呼，台人習慣把LINE說成「賴」；Instagram說成「哀居」；Threads則是唸成「脆」，那麼Facebook為什麼不是台式諧音照翻，而是說成「臉書」呢？

[廣告]請繼續往下閱讀...

文章一出，狂吸3萬人在底下討論，「Facebook我媽都會說『A壺B』」、「講『F逼』的人更多」、「Facebook是『ㄟ撫逼』啊，臉書是不想用英文的人講的，還有新聞都寫臉書，畢竟臉書兩個音，『ㄟ撫逼』三個音，台灣人喜歡愈簡潔愈好」、「我有認識的人說『飛簿』耶」、「還有U to B＝YT」、「我很需要有人發明ChatGPT縮寫，每次打他都好煩躁」。

對此，不少網友解釋，「因為懶啊！『飛思不可』跟臉書，10個台灣人裡，有8個唸臉書、1個唸Facebook、1個說那是什麼老人才在用的東西」、「臉書是比較早期的說法吧，10幾年前我周遭的都說臉書，我猜是直翻的關係」、「因為不能說『非死不可』，台灣人禁忌『死』字」、「手機打注音還要切換英文很麻煩，所以直接用中文諧音打字」、「因為『非死不可』要打比較多字，手會痠」、「因為臉書那年代的諧音哏還沒這麼盛行」、「LINE意思翻譯『線、行、繩子』，會聽不出來是在指什麼；Facebook，臉和書都是很簡單的英文，所以意思翻譯容易被理解」。