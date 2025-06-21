比饅頭人靠北！LINE「1款免費表情貼」　萬人超愛：好用到不行

▲LINE STORE名稱顯示為「表情貼小傢伙」。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



網搜小組／劉維榛報導

當不想回親友、工作訊息時，許多人只會按表情貼，既禮貌回應心情且不用再對話。而LINE也開放用戶自選表情貼，有網友直呼，一款激似「地瓜球」的免費表情貼超實用，而且不少表情看似誠懇禮貌，卻帶有濃厚的嘲諷揶揄的感覺。文章曝光後，萬名網友也超愛，「好用到不行，可戲謔、可正式，真是八面玲瓏！」

一名網友在Threads表示，自從LINE訊息表情符號可自選後，他最愛「地瓜球」表情貼來回應親友、同事，更笑稱「比饅頭人靠北太多了！」

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文章一出，引來2.2萬人點頭狂呼，「它是我近年來的摯愛，免費但好用到不行，可戲謔、可正式，真是八面玲瓏」、「它的表情都是那種很靠北的，我都拿來回很雷的組員，奇怪地瓜球就是一種表面上對你沒有怎樣，實則已經開罵三字經的態度」、「比饅頭人可愛」、「地瓜球這個名字好適合」。

也有網友笑回，「這隻是月餅喔，貼圖的英文寫mooncake」、「作者的X帳號超勤勞更新，大概每天下午五點左右都會上小故事新圖，喜歡的人可以追蹤起來」、「叫地瓜球很可愛欸，看脆學知識原來是月餅」；不過LINE官方跳出來正名，「我叫小傢伙啦」。