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LINE「1族群」7月將收不到訊息！　官方公告：快更新

LINE公告「1族群」7月將收不到訊息　怕服務全停快更新

▲LINE是許多台灣人愛用的通訊軟體。（示意圖／達志／美聯社）

文／CTWANT

在台灣有許多人愛用LINE，不只是生活上與親友互動，有的公司行號工作也是使用LINE聯絡。LINE官方近期公告，預計停止支援Wear OS（前身為Android Wear）平台的LINE應用程式1.4.2以下版本，將於7月22日起收不到訊息和其他相關功能，建議用戶儘快更新。

LINE官方昨（20）日在官方網站貼出公告，「Wear OS by Google （Android Wear）版LINE應用程式1.4.2以下版本停止提供服務」，稱系統將於2025年7月22日結束對Wear OS by Google （Android Wear）版LINE應用程式1.4.2以下版本提供支援。請用戶透過智慧手錶內的Play商店將LINE應用程式升級至最新版本。

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這項功能停止服務影響的對象，主要為尚未更新LINE應用程式的智慧手錶用戶。而LINE官方強調，這次升級是為了配合Wear OS系統與應用功能的持續進化，提供更穩定、安全的使用體驗。

不過用戶的智慧手錶因硬體老舊或系統版本不足，無法支援更新成新版LINE，屆時可能無法再透過手錶接收訊息，能改用手機同步通知功能，或是進一步考慮升級設備。

據悉，Wear OS是由Google主導開發，為Android作業系統的分支版本，特地為智慧型手錶等可穿戴式電腦裝置所設計，如Samsung Galaxy Watch、Google Pixel Watch等皆有搭載。

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