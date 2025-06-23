一張農民照登「巴黎奧運展場」！火雲掌伯兒子PO網尋人終圓夢

▲張良一拍攝農民照登上2024巴黎奧運。（圖／張良一提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化員林市知名的「火雲掌伯」，因一張黑白照片，意外串起跨越32年的溫暖故事。他的兒子張良一是名媒體人，昨日PO文透過網路尋人，表示1993年夏天，當時在自家冰攤前拍下一名農民的肖像，沒想到這張照片不僅被國家典藏，更登上2024巴黎奧運文化展。PO文一出奇蹟找到照片主角的家人，完成一場橫跨世代的感動重逢。

張良一為父母在臉書成立粉專「火雲掌伯的豆標攤」，並記錄攤前溫暖小故事與網友分享，他說時間回到32年前7月間，當時他剛從軍中退伍不久，在媒體擔任記者攝影師，回到員林老家，在父親的圓仔冰攤幫忙。午後兩位農友頂著烈日來吃冰，其中一位「脖子綁花布巾、穿著復古白T恤」的農民特別引人注目。當時他鼓起勇氣詢問「可以幫你拍照嗎？」沒想到對方爽快答應，這瞬間成為永恆。

這張用Leica M6相機捕捉的肖像，在2014年被國家藝術銀行選中典藏，成為攝影師首件被國家收藏的作品。更令人驚喜的是，2024年這張照片竟出現在巴黎奧運文化展場，讓台灣農民的形象躍上國際舞台。

▲張良一拍攝農民圖片登上2024巴黎奧運。（圖／出自2024巴黎奧運，文化奧運台灣展場／台灣美術基金會，張良一提供）

張良一說，他始終難忘當年農民的爽朗，多年來一直想送照片給本人。昨日他將故事PO網，被轉傳分享到彰化各大社群，奇蹟似地被農民的女兒認出「那是我爸爸！」家人感動指出，「知道爺爺很時尚，沒想到他離開後還去了巴黎！」原來照片中的農民已離世，這張影像成為家族最珍貴的紀念。

張良一感動地說，「這張在父親攤位拍的照片，對我永遠別具意義。」這張照片不僅記錄台灣農民的堅毅形象，更見證人與人之間純樸的信任，從冰攤偶遇、國家典藏到國際展覽，最後回到家人手中，完成一場跨越32年重逢與感動。

▲彰化員農榕樹下火雲掌伯搬家了。（圖／ETtoday資料照）

張良一爸爸早年賣冰和涼圓，近十幾年來改賣煎餅，承載著彰化人的回憶，顧客回頭率超高，因他有「徒手翻餅」的絕技，鐵盤溫度至少破百，卻見他不時將手伸入鍋中幫餅翻身，被網友稱為「火雲掌伯」，甚至還有不少顧客站著欣賞，看阿伯練就鐵砂掌的模樣，與妻子日復一日的煎著「煎餅」，鹹的包高麗菜、甜的包紅豆餡，一片片都超過巴掌大，只要銅板價7元，是在地人難忘的好味道。