台中男「蓋貴族幼兒園」吸金上億　彰府提醒別上當：已終止租約

▲台中西區一家尚未招生幼兒園負責人遭指控詐騙，投資人怒向媒體投訴。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

台中市多名投資人指控，郭姓業者以興建「貴族幼兒園」為名對外募資，累計金額恐破億元，卻未取得土地合法使用權，甚至涉嫌超賣股份、拖延退款，幼兒園所在土地雖位於台中市西區，但所有權人卻是彰化縣政府，而彰化縣政府也證實，日前已解除該筆非公用土地的租約，原因是承租人郭姓業者未依約繳納租金，縣府也呼籲受害者循司法途徑解決爭議。

台中市多名受害者19日向民代及媒體投訴，郭姓業者自6年前以「人文幼兒園」名義對外募資，聲稱將打造高級幼兒園，吸引投資人投入數萬至數千萬元不等，總金額恐達上億元。

然而，有名江姓投資人指出，自己投入250萬元取得10%股份，卻發現郭男不僅未兌現營運承諾，還涉嫌超賣股份；另一名林先生則指控，郭男雖答應退款，卻以「需找新投資人」為由拖延，最終無下文。

▲彰化縣政府財政處非公用財產科長張政煌說明。（圖／記者唐詠絮翻攝）

對此，彰化縣政府財政處非公用財產科指出，該筆縣有土地於2019年公開招標，確實是由由郭姓業者得標並興建地上物，2023年5月租約期滿後，郭男再度得標，但今年卻未依約繳納租金。

經彰化縣府兩度催繳未果，財政處已於5月16日通知終止契約，要求5月底前騰空返還土地，並提醒承租人對外相關行為，應由其負所有的法律責任，縣府已依相關契約規定辦理，倘民眾有相關的法律糾紛，建請循法律途徑辦理。