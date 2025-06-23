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社會 社會焦點 保障人權

誘騙小女友「視訊裸聊」竟偷錄！影片還外流　淫狼重判7年2月

▲桃園市郭姓男子去年2月開車搭載女兒之學妹機會，載至大園區某土地公廟前，違反少女意願強制指侵與性侵得逞，車上行車紀錄器錄音成為鐵證。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲彰化男子誘小女友視訊裸聊偷拍裸體私密處遭到重判7年2月。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

太可惡！彰化一名24歲男子「阿明」（化名）和未成年的小女友「小莉」（化名）視訊裸聊時，竟然偷偷錄下對方的裸露畫面。事情曝光後，被害少女身心受創，不敢出門，搬到外縣市就學。法院近日審結，依違反《兒童及少年性剝削防制條例》重判阿明7年2個月徒刑，犯案手機和偷拍的影片也被沒收。

依據判決書內容，事情發生在2022年8月，當時阿明透過網路認識年僅14歲的少女小莉，兩人發展成情侶關係。某天阿明和小莉用LINE視訊時，哄騙對方裸露胸部、下體等私密部位，卻私下偷偷用手機的錄影功能把整個過程拍下來，完全沒經過小花同意。

直到同月底，阿明的朋友無意間在他手機裡發現這些私密影片，覺得事情不對勁，趕緊透過小莉打工的店長聯繫她的父母。沒想到影片內容後來還被其他人轉傳，在小莉的交友圈傳開，讓她承受極大壓力，父母氣得報警處理。

法院審理時，小莉的父母心痛表示，女兒事發後整個人變得很封閉，不但不敢出門，還特地跑到外縣市讀書，就是不想面對流言蜚語。法官認為，阿明明知小莉未成年，卻為滿足私慾偷拍，對少女造成難以彌補的傷害，行為非常惡劣。

阿明坦承犯行，竊錄小女友影像，雖已全數刪除，但仍有可能儲存在雲端伺服器，事發至今完全沒有賠償或道歉的動作，法官認為他根本沒悔意，不符合減刑條件，由於阿明曾因犯公共危險罪遭判刑3月，遭法官依違反本人意願之方法使少年製造性影像罪，累犯，重判7年2個月，並沒收他的手機和所有偷拍的影片。全案可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，

(一)保護被害人隱私,避免二度傷害。
(二)尊重身體自主權,請撥打110、113。
(三)性侵害就是犯罪,請撥打110、113。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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