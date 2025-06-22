快訊／彰化大村3樓透天厝火警！42勇消灌救　無人機空中巡查

▲彰化縣大村鄉茄苳路一段民宅火警。（圖／記者唐詠絮翻攝）
記者唐詠絮、郭玗潔／彰化報導
彰化縣大村鄉茄苳路一段一棟透天厝22日發生火警！警消於上午11時21分獲報，立即派出各式消防車輛14輛、救護車2輛、無人機1架、消防29人、義消人員13名到場灌救，現場為3層樓RC建築物起火燃燒，現場濃煙密布，火勢有延燒風險，立即佈署多線水線防止延燒及入室滅火，並加派無人機空中查看。
火勢於12時10分控制，13時02分撲滅，合計燃燒面積約25平方公尺，幸無人員傷亡，詳細起火原因仍待進一步釐清。
▲彰化縣大村鄉茄苳路一段民宅火警。（圖／記者唐詠絮翻攝）
記者唐詠絮、郭玗潔／彰化報導
彰化縣大村鄉茄苳路一段一棟透天厝22日發生火警！警消於上午11時21分獲報，立即派出各式消防車輛14輛、救護車2輛、無人機1架、消防29人、義消人員13名到場灌救，現場為3層樓RC建築物起火燃燒，現場濃煙密布，火勢有延燒風險，立即佈署多線水線防止延燒及入室滅火，並加派無人機空中查看。
火勢於12時10分控制，13時02分撲滅，合計燃燒面積約25平方公尺，幸無人員傷亡，詳細起火原因仍待進一步釐清。
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