為躲太陽紅燈前50米急煞！後方騎士險被登出　網轟：不要命了

記者唐詠絮／彰化報導

彰化連日壟罩在高溫炎熱中，昨(20)日彰化縣花壇鄉有一名女機車騎士，為了躲避烈陽，在距離紅燈50公尺處，驟然停在陰影處，嚇得後方駕駛緊急煞車，險釀追撞意外，影片曝光後引發網友怒轟「不要命了嗎」？警方呼籲用路人勿因一時涼快而罔顧交通安全。

▲彰化騎士躲太陽，路口紅燈前50米急煞，後方駕駛差點撞上。（圖／翻攝自彰化人大小事）

有網友將行車紀錄器畫面po上臉書「彰化人大小事」，當時行經花壇鄉彰員路時，前方路口號誌轉為紅燈，不料一名機車騎士竟在距離路口50公尺處突然急煞，停在建築物陰影下躲太陽，完全無視後方來車，非常危險。

▲騎士找樹蔭躲太陽是路上常見景象，圖為彰化市一整排機車族停陰影處詭異景象。（資料圖／民眾提供）

影片曝光後，網友紛紛留言撻伐：「這種行為根本是玩命！」、「下次可能就沒這麼幸運了。」更有網友諷刺「夏天遇到一堆三寶躲太陽，卻不知已妨礙交通。」類似情況層出不窮，不少騎士為躲避高溫，任意停靠樹下、站牌旁，甚至大型車輛陰影處，不僅影響車流，更可能引發嚴重事故。

彰化縣警局交通隊表示，無論汽機車，若無正當理由在車道中驟然減速、停車，已違反《道路交通管理處罰條例》，最高可處2萬4000元罰鍰，警方呼籲用路人，即使天氣炎熱，也應在停止線後方等待紅燈，切勿貪圖一時涼快而危及自身與他人安全。