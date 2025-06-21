　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

為躲太陽紅燈前50米急煞！後方騎士險被登出　網轟：不要命了

記者唐詠絮／彰化報導

彰化連日壟罩在高溫炎熱中，昨(20)日彰化縣花壇鄉有一名女機車騎士，為了躲避烈陽，在距離紅燈50公尺處，驟然停在陰影處，嚇得後方駕駛緊急煞車，險釀追撞意外，影片曝光後引發網友怒轟「不要命了嗎」？警方呼籲用路人勿因一時涼快而罔顧交通安全。

▲彰化騎士躲太陽，路口紅燈前50米急煞。（圖／翻攝自彰化人大小事）

▲彰化騎士躲太陽，路口紅燈前50米急煞，後方駕駛差點撞上。（圖／翻攝自彰化人大小事）

有網友將行車紀錄器畫面po上臉書「彰化人大小事」，當時行經花壇鄉彰員路時，前方路口號誌轉為紅燈，不料一名機車騎士竟在距離路口50公尺處突然急煞，停在建築物陰影下躲太陽，完全無視後方來車，非常危險。

▲彰化市也曾有機車族遇紅燈停陰影處。（資料圖／民眾提供）

▲騎士找樹蔭躲太陽是路上常見景象，圖為彰化市一整排機車族停陰影處詭異景象。（資料圖／民眾提供）

影片曝光後，網友紛紛留言撻伐：「這種行為根本是玩命！」、「下次可能就沒這麼幸運了。」更有網友諷刺「夏天遇到一堆三寶躲太陽，卻不知已妨礙交通。」類似情況層出不窮，不少騎士為躲避高溫，任意停靠樹下、站牌旁，甚至大型車輛陰影處，不僅影響車流，更可能引發嚴重事故。

彰化縣警局交通隊表示，無論汽機車，若無正當理由在車道中驟然減速、停車，已違反《道路交通管理處罰條例》，最高可處2萬4000元罰鍰，警方呼籲用路人，即使天氣炎熱，也應在停止線後方等待紅燈，切勿貪圖一時涼快而危及自身與他人安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
578 2 8125 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
澎湖海底薰衣草森林「變一片慘綠」畫面曝
77歲男駕駛連環撞！19歲女騎士當場輾斃　驚悚監視器畫面曝
伊朗仍能折磨以色列！　分析師曝「最後籌碼」：沒什麼好失去了
健身教練4點聲明駁性騷陳天仁！　認「發生親密互動」道歉女友
曾與楊千霈爆緋聞！　富三代證實與「泰國千金女友」結婚了
5000人湧進榮星花園！　盧秀燕批賴清德「3鬥」：連黨內都要

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中新光三越拆鋼板被爆料坍塌　結構技師急勘查：安全無虞

77歲吊車駕駛連撞3車！19歲女騎士當場輾斃　驚悚監視器畫面曝

為躲太陽紅燈前50米急煞！後方騎士險被登出　網轟：不要命了

快訊／女騎士自撞甲仙中園橋墩「滾下邊坡」　緊急出動吊車救人

19人攀苗栗奇峻山！35歲背工脛骨受傷　空勤出動黑鷹救援

快訊／噴辣椒水襲擊李正皓　21歲男遭檢察官聲請羈押

女控高鐵前副總強吻拉內衣性侵！曖昧簡訊露餡　正宮怒告

新北女高中生失蹤2週！竟和大26歲已婚倉管男私奔　躲旅館被尋獲

台東大學宿舍爆衝突！男學生保溫瓶砸室友　原因：不爽電費分配

疑視線死角輾死騎士！機車猛追才肯停　77歲吊車駕駛呆坐路邊

【嚇到翻車】國道驚見男子猛跳揮手！大貨車急閃「連翻3圈」

【有游泳池味道？】#李珠珢 被 #南珉貞 騙吃香菜餅乾反應超真實

【貼超近】「台灣好行」巴士阿里山逆向超車...險撞自小客　超扯畫面曝

【第一視角曝光】台中騎士「超級鬼切」遭撞亡

【近百人受困】八仙山遊樂區邊坡土石崩落　近百名遊客、員工受困

【完全沒有在怕】 #黃國昌 疑公開「偵訊示範音檔」遭北檢他字案調查

劉俊謙突問：你們吃過「愉快動物餅」嗎？

【阿北暴衝】74歲翁開300萬BMW衝上人行道！撞16車傷1人

【直接開跳XD】一聽《大展鴻圖》女團秒起舞　邊走邊跳超整齊！

【這一刻等了12年】女兒戴上電子義肢才3小時 第一件事超催淚

台中新光三越拆鋼板被爆料坍塌　結構技師急勘查：安全無虞

77歲吊車駕駛連撞3車！19歲女騎士當場輾斃　驚悚監視器畫面曝

為躲太陽紅燈前50米急煞！後方騎士險被登出　網轟：不要命了

快訊／女騎士自撞甲仙中園橋墩「滾下邊坡」　緊急出動吊車救人

19人攀苗栗奇峻山！35歲背工脛骨受傷　空勤出動黑鷹救援

快訊／噴辣椒水襲擊李正皓　21歲男遭檢察官聲請羈押

女控高鐵前副總強吻拉內衣性侵！曖昧簡訊露餡　正宮怒告

新北女高中生失蹤2週！竟和大26歲已婚倉管男私奔　躲旅館被尋獲

台東大學宿舍爆衝突！男學生保溫瓶砸室友　原因：不爽電費分配

疑視線死角輾死騎士！機車猛追才肯停　77歲吊車駕駛呆坐路邊

吳鴻麟獎學金頒獎！桃園4縣市長出席　張善政盼156學子回饋社會

劉品言孕後首度現身！認愛連晨翔閃婚又當媽　挺肚露面認：懷孕不在計畫中

現在要以色列停手很難！　川普：歐洲「幫不上忙」

2級重傷！9歲女被老師「用三角板打碎頭骨」　媽訴：遭死亡威脅

林子偉坦言失誤過多「表現不及格」　盼勿波及家人：球是我在打

白營發言人吳怡萱「要當媽了」　曝已4個月：親身體驗才知辛苦

台中新光三越拆鋼板被爆料坍塌　結構技師急勘查：安全無虞

台南20年石頭火鍋租約到期熄燈　在地估：租金30萬

魔鷹又炸！寫最速18轟超狂紀錄　曾仁和0.2局大崩盤慘丟7分退場

穿百萬和服露臉！大久保麻梨子曝婚姻保鮮秘訣　每天和尪小酌「感情更濃」

【紋身的真正用意】妻幫抓癢「佛頭下巴」　位子抓超精準XD

社會熱門新聞

赤鬼牛排已婚男經理睡女負責人　鹹濕對話全曝光

即／北市吊車右轉輾斃騎士　2機車肉身攔停也挨撞

國道3車事故驚悚瞬間曝光！大貨車為閃人「連翻3圈」才停下

婦產後雙腳麻癱成身障　怒告診所求償

約前後任接力嘿咻反咬遭性侵　心機女慘了

慶生名義包民宿毒趴　警查獲27名男女

高雄買春聖地被抄！爆乳螞蟻腰廣告曝

女高中生失蹤2週！竟和已婚倉管男私奔

女子陳屍床上　房內搜出毒品

疑視線死角釀禍！　77歲吊車駕駛呆坐路邊

夫妻約女拍性影像偷PO網　結局超慘

竹聯幫綁人凌虐逼贖　吸金2.8億全靠這招

台中死亡車禍！騎士「超級鬼切」遭撞死

「波霸奶茶杯大亨」遭控性性　怒告女模吞敗

更多熱門

相關新聞

女高中生失蹤2週！竟和已婚倉管男私奔

女高中生失蹤2週！竟和已婚倉管男私奔

新北市永和區一名16歲女高中生，本月初放學後卻未直接返家，家人心急如焚向警方報案，調閱監視器發現，少女陸續出現在桃園、樹林火車站，初步推測前往新莊地區。警方昨天（20日）在泰山地區尋獲失聯2週的少女，並逮捕涉嫌誘拐少女的已婚男子，隨即逮回派出所偵辦。

珍貴畫面曝！澎湖秘境沙灘綠蠵龜上岸產卵

珍貴畫面曝！澎湖秘境沙灘綠蠵龜上岸產卵

中壢2車碰撞！民宅整片圍牆垮了　民眾被嚇醒

中壢2車碰撞！民宅整片圍牆垮了　民眾被嚇醒

無號誌路口轉彎未禮讓！苓雅5騎士慘摔畫面曝

無號誌路口轉彎未禮讓！苓雅5騎士慘摔畫面曝

驚爆！台中男要蓋「貴族幼兒園」恐吸金上億　彰府「揭騙局」已終止租約

驚爆！台中男要蓋「貴族幼兒園」恐吸金上億　彰府「揭騙局」已終止租約

關鍵字：

彰化急煞躲陰影行車紀錄器追撞影音

讀者迴響

熱門新聞

身分註銷回不了台灣！張立齊下跪磕頭道歉

赤鬼牛排已婚男經理睡女負責人　鹹濕對話全曝光

12航空人員誤入住性愛摩鐵！「24hrs色色派對」出大事

明日花綺羅凌晨發聲！　揭與「周鶴年性交易」真相

快訊／明日花綺羅周鶴年「3張肉體接觸照」曝光了！

最髒蔬果是「它」！農藥殘留量最高「一堆人吃」

被誇童顏巨乳！呂秋遠小孩生母「妝後模樣」曝

美海豹部隊、CIA成員在台灣夜市射氣球　網笑：有想過老闆心情？

林亮君遭裸照恐嚇！簡訊：只給一次機會

即／北市吊車右轉輾斃騎士　2機車肉身攔停也挨撞

童仲彥凌晨重磅8字宣告　網：了不起，負責

「夏至」5生肖有爆紅機會

國道3車事故驚悚瞬間曝光！大貨車為閃人「連翻3圈」才停下

全台首見「液態酪梨」！好市多瘋搶「一瓶=3.7顆酪梨」

婦產後雙腳麻癱成身障　怒告診所求償

更多

最夯影音

更多

【嚇到翻車】國道驚見男子猛跳揮手！大貨車急閃「連翻3圈」

【有游泳池味道？】#李珠珢 被 #南珉貞 騙吃香菜餅乾反應超真實

【貼超近】「台灣好行」巴士阿里山逆向超車...險撞自小客　超扯畫面曝

【第一視角曝光】台中騎士「超級鬼切」遭撞亡

【近百人受困】八仙山遊樂區邊坡土石崩落　近百名遊客、員工受困

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

追劇神器。微波爐宵夜美食

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面