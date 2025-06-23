「頭顱懸掛自由廣場」北市議員許淑華接恐嚇信　增派警力維安

▲市議員許淑華接獲恐嚇信後向信義警方報案求助。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

民進黨台北市議員許淑華日前接獲恐嚇信件！21日14時55分，許淑華助理辦公室電子郵件信箱發現一封內容為「針對許淑華在台北市虎林街…賊窩的走狗，將全部被割喉，無一例外」，「針對許淑華本人，經常在街頭活動，會在當街被當眾割喉到斷、頭顱懸掛在自由廣場、三天三日不絕」，恐嚇信件中還附上一張墓碑圖片，由於該信件恐嚇許淑華及團隊工作人員意圖明顯，許辦公室助理23日11時許到信義警分局三張犁派出所報案。





對此許淑華下午透過臉書發文證實並表示，「敵人愈威脅，我們愈團結，更要全力站出來罷免！我收到一封恐嚇我與團隊人身安全的電子郵件。信件中，宣稱要將我在當街當眾割喉割到斷，其頭顱，懸掛於自由廣場三日三夜。我已在第一時間報警，非常感謝警察同仁快速協助處理，後續將全力配合警方調查。」

對此信義警方證實接獲報案，並與台北市刑大科偵隊共組專案小組展開調查，並將溯源釐清恐嚇信發送者的確切上網位置，並針對議員許淑華服務處、辦公室加強巡邏、維護許淑華及其議員辦公室工作人員人身安全。

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