918地震受創嚴重！花蓮2國中多棟建築成危樓　斥資1.5億重建

▲富北國中教師宿舍與活動中心已完成地坪回填，並進行配管與鋼筋綁紮施工。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣立東里國中教學大樓與富北國中教師宿舍、專科大樓，因0918地震受創嚴重，經鑑定為危樓後即停用。為確保師生安全與教學品質，行政院公共工程委員會隨即實地勘查並核定專案補助，分別補助東里國中7,330萬元、富北國中7,289萬元重建經費，全力展開校舍、宿舍與學生活動中心的重建工程，期望打造一個更安全且富有創造力的學習與生活場域。

東里與富北兩所學校皆座落於地質敏感的山坡地，為確保工程品質與地質安全，縣府提前啟動縝密規劃，包括設計圖說審查、土地撥用與分割、全區地質鑽探、水土保持申報及建照申請等程序，目前皆已順利完成，並於113年12月底及114年1月底相繼順利完成發包。東里國中於114年3月18日正式動工，富北國中則於3月31日啟動工程，預計分別於115年3月與5月完工。

東里國中新建工程包括一棟地上兩層之行政大樓，一樓將設保健室、電腦與自然教室，二樓設置圖書室、諮商與行政辦公空間，目前已完成舊大樓拆除並進行基地開挖。富北國中方面，教師宿舍一樓已完成地坪回填，並進行配管與鋼筋綁紮施工，宿舍設計融合「穀倉意象」，結合富里火車站風格，打造開放通風與共享廚房的溫馨居所；學生活動中心則採單邊拱形設計與抿石子外觀，並新增走廊串聯校園動線，展現功能與美感兼具的教育空間。

花蓮縣長徐榛蔚強調：「打造友善、安全與創新共融的學習空間，是花蓮教育的核心目標。」教育處處長翁書敏亦指出，透過災後重建的契機，不僅修復校舍，更重新構築未來校園的願景。這些工程標誌著花蓮教育的轉型與希望，展現縣府對教育品質與學生福祉的深切關懷。未來，縣府將持續監督各項工程進度，確保按期、按質完工，期盼以全新面貌迎接學生，共創更堅實的學習基礎。

