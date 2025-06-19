夏至到了！醫曝熱中暑比熱衰竭嚴重　5類人特應防範熱傷害

▲從醫多年的陳偉華醫師提醒，千萬別忽略熱衰竭的警訊，以免健康受到影響。（圖／玉里醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

炎夏來襲，夏至也強勢到來，醫院內中暑病患總有增加的趨勢，中暑意外在各大新聞版面頻傳，甚至有戶外騎摩托車的老翁中暑暈倒被急救的案例發生！衛生福利部玉里醫院心臟內科陳偉華醫師以從醫多年經驗提醒，民眾千萬別忽略熱衰竭的警訊，以免健康受到影響。

陳偉華醫師提到以下5種人特別要注意熱傷害：

1.長者及幼童：調節體溫能力較弱，容易中暑。

2.慢性病患者：高血壓、糖尿病等影響身體散熱能力。

3. 戶外工作者：工地工人、外送員等長時間曝曬於陽光下。

4.穿著厚重者：制服、裝備不透氣，體溫易升高。

5.運動員或體能勞動者：劇烈活動易導致體溫快速飆升。

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▲陳偉華醫師表示，許多人直覺認為「熱衰竭」比「熱中暑」聽起來更嚴重，但實際情況恰好相反。

陳醫師提到，許多人直覺認為「熱衰竭」比「熱中暑」聽起來更嚴重，但實際情況恰好相反。雖然在醫學用語中，「心臟衰竭」、「腎衰竭」常常代表生命危急的狀況，然而「熱衰竭」其實是人體尚有調節體溫能力的階段，透過適當處置通常可以恢復正常。反之，「熱中暑」則表示體溫調節機制已經失控，核心體溫迅速飆升，可能導致中樞神經系統受損，甚至危及生命，必須立即送醫。陳醫師形容：「熱衰竭就像是車子過熱，還能勉強開回家；熱中暑則是引擎過熱導致當場熄火，完全失去動力。」

部分患者僅出現頭暈、冒汗等輕微症狀，休息後可緩解，但也有患者因高燒不退、意識混亂甚至抽搐送院。這些狀況多從「熱衰竭」開始，因長時間出汗過多導致電解質失衡，出現頭暈、噁心、無力、心跳加快等警訊。

▲陳偉華醫師提醒，在高溫環境中應定時補充水分，並適量補充電解質飲料，預防中暑發生。

若持續忽略補水與降溫，體溫可能飆破 40 度，皮膚變乾、意識混亂甚至昏迷，嚴重影響健康。陳醫師提醒：「很多人以為『口渴才要喝水』，但其實身體在炎熱下早已開始缺水。正確做法是在高溫環境中定時補充水分，並適量補充電解質飲料，以維持體內平衡，預防中暑發生。」

玉里醫院呼籲大家提高警覺，遠離高溫風險，守護自己與親友安全。當熱衰竭發生時，請注意：停止活動，立即休息、躲至陰涼處，降低體溫、鬆開衣物，保持通風、補充水分，維持身體平衡。

若症狀未改善，請儘快就醫，別讓小小不適演變為嚴重健康問題！天氣再熱，也比不上生命重要。

