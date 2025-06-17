花蓮蚊子洞橋便道持續搶修！新橋斥資3600萬　預計8月底完工

▲花蓮富里鄉蚊子洞橋便道日前遭持續性豪雨導致溪水暴漲沖毀。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

針對近日持續性豪雨導致溪水暴漲沖毀蚊子洞橋便道，花蓮縣長徐榛蔚16日前往富里鄉視察蚊子洞橋新建工程，勘災關心地方交通現況，適逢農忙採收旺季，責成縣府團隊儘快搶修蚊子洞便橋，以保障農民心血。而新建橋樑部分，聽取簡報了解現場施工狀況，確保工程進度與施工品質，橋梁工程預計8月底完工。

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▲▼花蓮縣長徐榛蔚視察蚊子洞橋新建工程，聽取簡報了解施工狀況。

蚊子洞橋部分，過去因橋梁通水斷面不足，每遇颱風豪雨便有溢流風險。此次工程總經費3,615萬餘元，較舊橋梁升級，採用預力混凝土I型梁橋設計，長度64公尺、寬度8.5公尺，並採雙車道，大幅改善原本單車道通行瓶頸，提升整體防洪與通行效能。工程除橋梁本體外，同步進行引道路基、排水與擋土牆等附屬設施改善，目前進度已逼近尾聲，預計8月底完工。

蚊子洞舊橋於71年12月竣工，總長45公尺，橫跨鱉溪，為當地村落對外聯絡重要橋梁，使用已逾40年。遭受112年9月海葵颱風豪雨影響，河道通洪水量過大沖刷橋墩基礎，造成橋面版變形沉陷，縣府提報災害復建，於113年8月20日完成工程招標作業、同年9月26日動土，縣府也同步修繕周邊道路，為村民提供更安全穩定的交通環境。

花蓮縣政府表示，隨著六十石山農路與蚊子洞橋兩項工程即將完工，除有效改善當地交通條件外，更為即將到來的金針花季帶來更完善的交通動線與旅遊環境，提升花蓮南區交通服務品質。