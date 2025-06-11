北市直排輪狼教練9度性侵少女　比賽期間也不放過！二審判決曝

▲台北市某直排輪教練竟9次性侵指導的女學生，甚至連到外地比賽都不放過。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

台北市某直排輪教練阿文（化名），除了在國中、國小擔任教練以外，還在外開設俱樂部教學。不過阿文竟將狼爪伸向自己的學生，他自2022年起，連續9次性侵自己指導的女學生，甚至連到高雄比賽都不放過。女學生提告，阿文賠償50萬元達成和解，一審將他判刑2年、緩刑5年。全案上訴二審，高等法院11日駁回上訴，仍給予阿文緩刑。可上訴。

判決指出，案發時阿文已婚，在台北市士林區某國小、松山區某國中均擔任直排輪教練，也在士林區開設俱樂部教學。而被害的女學生小光（化名），從國小一年級起就跟著阿文學習直排輪，升上國中後也接受阿文指導，2人師徒關係長達8年。不過小光因為家庭因素，在2022年間暫時入住阿文家中。

但阿文竟不顧多年師徒情誼，將狼爪伸向小光。從2022年7月起，就利用開車接送、獨處的機會，在百齡左岸溜冰場、阿文家中，多次性侵小光。前兩次小光均奮力抵抗，阿文未遂；但之後阿文陸續得逞，甚至2022年8月間到高雄參加比賽時，阿文還在飯店房間內性侵小光。一直到2023年3月間，總計阿文性侵小光9次，7次得逞。小光最後向家長說出遭侵犯過程，家長報警，阿文被捕並遭提起公訴。此外，臺北市體育總會滑輪溜冰協會也因此事註銷阿文的教練資格。

法院審理時，阿文坦承不諱，並積極與小光和解。最後雙方達成和解，阿文並給付部分賠償50萬元完畢。一審法院最後認定阿文犯下2個「成年人故意對少年犯強制性交未遂罪」，各處有期徒刑10月；另外犯下7個「成年人故意對少年犯強制性交既遂罪」，各處有期徒刑1年8月。但考量雙方達成和解，一審宣告阿文有期徒刑2年、緩刑5年，並需於判決確定後1年內，接受兩場法治教育。

全案再上訴，高等法院11日二審宣判，高院認為原審判決認定事實，適用法律並無違誤，因此駁回上訴，仍給予阿文緩刑。