新北「最速拖吊傳說」翻車？　違規車脫鉤落地撞人行道

▲亞旺拖吊車將違規車輛拖回保管場的路途中發生脫鉤意外，讓路人目擊後非常驚訝。（圖／翻攝自YouTube／Wowtchout）



圖文／CTWANT

新北市知名拖吊業者「亞旺」最近在執行拖吊作業時發生意外，一輛被拖吊的違規車在行經台北市木新路三段、靠近辛亥路七段的路段時，突然脫離拖吊裝置滑落路面，撞上人行道後才停下，驚險的事發過程被民眾行車紀錄器拍下，所幸並未造成人員傷亡。

據了解，「亞旺」拖吊車當時正將一輛疑似在深坑違停的車輛拖往新店保管場途中，遭拖吊的車輛卻在行駛過程中不明原因脫鉤，最終撞上路旁人行道才停下，事發過程全被民眾以行車紀錄器拍下，相關畫面顯示，拖吊車上的違規車輛從螃蟹夾鬆脫後，滑行一段後撞上路邊人行道。

所幸拖吊車當時車速並不快，而被拖吊車輛脫鉤後的滑行距離有限，並未波及其他用路人或車輛，另一方面，拖吊車駕駛發現異狀後立即停車，下車檢查後再度將脫落車輛重新固定上鉤，並與隨車執法員警確認狀況後才繼續上路。

據了解，亞旺拖吊場為新店地區民間合作廠商，因拖吊速度極快被網友封為「台灣最速拖吊傳說」，甚至曾因30秒內完成拖吊作業爆紅網路，此次竟因拖吊作業疑似疏失釀成意外，也讓最速傳說破功。

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