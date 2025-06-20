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獨／高雄男「1日2墜」山谷！離奇原因揭曉　搶救驚悚畫面曝

記者吳奕靖／高雄報導

6月19日晚間在高雄發生一起離奇事故。一名男子駕駛轎車在一天之內竟兩度墜落邊坡，所幸兩次都意識清楚並無大礙，這名男子第一次墜落邊坡的驚險救援畫面獨家曝光之外，墜落邊坡的原因也終於揭曉！

▲高雄男一日兩次墜落邊坡，第一次救援畫面曝光 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄男一日兩次墜落邊坡，第一次救援畫面曝光 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

畫面顯示，當時男子駕駛的轎車跌落邊坡，是打電話自行找拖吊車來協助，這個邊坡就位在林園區，到底有多陡峭，就看吊車的長臂得要伸長好幾節，同時放下繩索拖吊，最後順利脫困。只是沒想到，才過沒多久，他又在小港區天池路發生第二次意外。

▲高雄男一日兩次墜落邊坡，第一次救援畫面曝光 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄男一日兩次墜落邊坡，吊臂得要伸長3節以上才能救援 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄男一日兩次墜落邊坡，第一次救援畫面曝光 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄男一日兩次墜落邊坡，第二次墜落的畫面被後面車輛的行車記錄器拍下 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

當晚八點多，車子衝出小港區天池路段鳳山水庫旁產業道路段路面，翻落約2至3層樓高的山坡下，後方駕駛的行車記錄器也拍下了危險瞬間，後方駕駛說看到這個情況，當下也覺得奇怪，明明沒有路，車子怎麼突然轉彎，還好，警消獲報後，立刻趕到現場利用繩索下降，成功將他救出。

連續兩次開車摔入邊坡，55歲的李姓駕駛幸運保住一命，只是為何在一天之內發生兩度墜落邊坡，令人不解？據了解他都向警方表示當下都是自己身體不適所造成，只是他疑有「心臟方面的狀況」，雖然依照《身心障礙者報考汽車及機車駕駛執照處理要點》可以開車上路，只是現在接連發生墜落邊坡的意外，幸運逃過一劫，只是下一次會不會在大馬路上再次發生類似情況？令人擔憂。

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