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拖吊車業者不滿「過磅就挨罰」　上百車包圍交通部掛棺材抗議

▲▼拖吊車業者今起連4天包圍交通部抗議。（圖／記者周湘芸攝）

▲拖吊車業者今起連4天包圍交通部抗議。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

拖吊車業者不滿現行過磅規定，導致經常一出勤就挨罰上萬元，今起連4天號召百輛拖吊車包圍交通部抗議，並提出4大訴求，包括全面豁免超載過磅、明確特種車種規範、追究失職官員責任及撤銷不法罰單。現場不僅掛滿白布條，更規劃在大門口「高掛棺材」，為首次有拖吊車業者赴交通部抗議。

▲▼拖吊業者預計在交通部大門口「高掛棺材」。（圖／記者周湘芸攝）

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▲拖吊業者預計在交通部大門口「高掛棺材」。（圖／記者周湘芸攝）

中華民國柴油車運輸總會不滿交通部長年漠視業者權益，今天中午起至6月6日動員上百輛拖吊車業者包圍交通部，並提出4大訴求，第一，「全面豁免超載過磅」，所有拖吊車在執行拖吊業務時，無論在何種地段，均應比照交通部高速公路局的做法，免予過磅及開立超載（重）罰單 。

第二，「明確特種車種規範」，交通部對於拖吊車的管理，不得再援引錯誤的行政命令及位階較低又牴觸行政命令的釋函，應即針對拖吊車具備特種車種的權利與義務予以明確化。

第三，「追究失職官員責任」，交通部公共運輸及監理司長年來對拖吊業者不聞不問，致拖吊車「超載」法令不符實際，且與實際執法警政人員對「超載」認定有重大落差，損害拖吊車主權益甚鉅。第四，「撤銷不法罰單」，撤銷自2021年1月至今所有因執行拖吊業務而被開立的罰單，並發還已繳罰款。

▲▼拖吊車業者今起連4天包圍交通部抗議。（圖／記者周湘芸攝）

▲拖吊車業者今起連4天包圍交通部抗議。（圖／記者周湘芸攝）

中華民國柴油車運輸總會理事長許宗玄表示，全國拖吊車駕駛約有2萬人，拖吊車主冒著生命危險拖吊故障或事故車輛，每拖吊一輛車僅賺1千5百元，但主管機關竟然以「拖吊車加上被拖吊車」的重量不得超過拖吊車的總重量為由，對車主頻頻開出「超載（重）罰單」，每張罰單金額從1萬元起跳，嚴重衝擊生計。

許宗玄指出，拖吊車早經公路局核定為特種車種，但主管機關長達17年都將拖吊車以「貨車種類」對待。拖吊車主要工作是在道路上進行各種障礙排除，有時效性及高風險性，實在不宜在其排除路障過程中，還要求須拖著事故車輛過地磅。

許宗玄也說，只要拖吊車拖吊故障車輛，就把故障車的重量加到拖吊車的載重量上，依這種方式，全台灣的拖吊車必定為「超載」而被開立罰單，就連執法的警政人員也不知道交通部的函文有問題，導致駕駛17年來被開了數以千張罰單，繳交金額難以估算。

對此，公路局表示，除國道外，都市內省道沒地磅站，多設於台2線或台9線等處，此案仍須釐清過磅在拖吊實務操作上的問題，還有要與業者釐清處，會繼續檢討看是法規面或執行面等問題，討論出結果前，先暫時比照國道辦理拖吊救援免過磅。

▲▼拖吊車業者今起連4天包圍交通部抗議。（圖／記者周湘芸攝）

▲拖吊車業者今起連4天包圍交通部抗議。（圖／記者周湘芸攝）

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