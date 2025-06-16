國道轎車遭掉落輪胎擊中！疑拖吊車載運車輛肇禍...風火輪畫面曝

▲民眾駕車遭到脫落輪胎擊中前車頭。（圖／國道公路警察局提供、下同）

記者楊熾興／桃園報導

民眾駕駛自小客車行經國道1號機場系統南往東向匝道時，突然遭飛出的輪胎砸中前車頭，經查同時段一部拖吊車行經國道2號西向大竹路段時，後方所載運之車輛輪胎疑似脫落冒出火花成「風火輪」，案件發生的時間、地點疑似有所關聯性，警方正擴大調閱沿線監視器追查中。

有民眾PO文臉書社團詢問，15日晚間8時30 分許，是否在國道1號南向52公里0公尺機場系統南往東匝道錄到「那台車的輪胎飛出去」，因為該輪胎砸壞他們的車，警方說該路段剛好沒無監視器。

▲脫落的輪胎撞擊車輛後滾至路肩。（圖／國道公路警察局提供）

經國道公路警察局第一大隊調查，同時段一部拖吊車行經國道2號西向大竹路段時，後方所載運之車輛輪胎疑似脫落摩擦冒出火花，案件發生的時間、地點疑似有所關聯性，警方正擴大調閱沿線監視器追查，並通知相關駕駛人到案釐清肇事經過。

▲凶手指向同時段一部拖吊車後方所載運之車輛輪胎，疑似脫落摩擦冒出火花成「風火輪」。（圖／記者楊熾興翻攝）

呼籲用路人車輛應定期保養注意車輛狀況，行車前務必檢查車輛，拖吊車載運車輛應牢固穩妥，並妥適檢查，避免有機件脫落而造成事故發生，危害自身及其他用路人安全。