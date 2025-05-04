疑路不平釀禍！拖吊車輔助輪噴出　路邊機車衰遭擊落

▲拖吊業者掛在違規車輛右側輔助輪脫落（紅圈），差點波及行經騎士 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市海山警分局交通分隊今（4）日上午配合市府交通局委外華江民間拖吊場，在執行違規拖吊勤務時發生意外。一輛拖吊車在漢生東路143號前，疑似因路面顛簸導致右側輔助輪鬆脫滑行，險些波及一名機車騎士，最後失控撞倒路旁停放的一部白色機車，警方已通知機車車主進行和解及賠償問題。

據了解，上午9時許，拖吊人員在板橋區民族路129巷發現一輛小客車違規停放於黃線上，於是依規定進行拖吊作業。不料，當拖吊車拖著違規車輛行經漢生東路143號前時，疑似因路面不平，車輛右側的輔助輪突然鬆脫並滑行，所幸當時一輛疾駛而過的機車及時閃避，才未釀成更嚴重的交通事故。然而，失控的輔助輪最終撞擊到停放在路旁的一部白色機車，造成機車倒地受損。

▼脫落輔助輪最後撞倒路旁的白色機車造成毀損 。（圖／記者陳以昇翻攝）

意外發生後，海山分局交通分隊員警立即趕抵現場，依照規定完成拍照、測繪等相關程序，並通知遭撞機車的車主到場處理後續事宜。初步檢視，遭拖吊的自小客車並無明顯損壞，車主已於上午順利將車輛領回。

針對這起意外，華江拖吊場人員表示，若後續發現遭拖吊的自小客車有任何因本次事件造成的損壞，將由拖吊場全權負責與車主進行和解及賠償事宜。警方也將進一步釐清事故原因，以避免類似事件再次發生。