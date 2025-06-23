今起搭台鐵變貴「北高994元」3費用也漲　6/26起386班大改點

▲台鐵新票價6月23日起上路。（資料圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

凍漲30年的台鐵票價今(23日)起調漲，平均漲幅26.8%，北高自強號從843元漲到994元，北花自440元漲至583元；行李包裹運費、遺失物迴送保管費，以及3款台鐵版Taiwan PASS也漲價；票價僅全票4分之1的「愛心孩童票」同步走入歷史；電子票證搭里程從70公里縮減至50公里。另6月26日有386班次大改點。

●台鐵6/23票價調漲、電子票證里程縮短

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台鐵票價30年來首度調漲，平均漲幅26.8%，長程區間採遞遠遞減，其中自強號台北至高雄站從843元漲到994元、台北到台中從375元漲到500元、台北至花蓮自強號票價從440元漲至583元。

莒光號部分，台北到桃園自51元漲到76元、台北到新竹137元漲到195元、台北到高雄自650元漲到767元。區間車新票價，台北到基隆從41元漲到62元、台北到中壢自57元漲到99元、台北到新竹從114元漲到163元。

不過通勤旅客若使用TPASS通勤月票，仍採原票價處理，漲幅由政府吸收。此外，台鐵6月23日也將同步調整電子票證可搭乘的里程，從70公里縮短至50公里。

▲▼台鐵新票價表。（圖／翻攝台鐵公司官網）※點圖可放大

●行李包裹運費、遺失物迴送保管費也漲

配合台鐵運價調漲，台鐵行李包裹運費6月23日起也同步調漲，平均調幅為36％，其中重量10公斤以下的普通包裹且運送300公里以內，運費從70元漲至100元，漲幅約43％；21至30公斤行李包裹運送1至300公里，運費則從200元漲至280元。此外，二輪腳踏車若運送30公里內，運費將從55元漲至60元，二輪電動腳踏車則從60元漲至75元。

台鐵一年拾獲遺失物高達近9萬件，因應運價調整，台鐵6月23日起也將調漲遺失物費用，其中遺失遺留物運送之重量限制10公斤以下，每次遺失物件數2件以內時，按旅客包裹運費並對照運送里程，每件從35元調整為50元；逾2件者，第3件起按普通包裹運費並照運送里程，每件100元起計收。延誤保管費則是每日自25元漲至45元。



●票價僅1/4「愛孩票」同步走入歷史

目前台鐵針對6歲到12歲領有身障手冊的兒童，另設有「愛心孩童票」，票價僅全票四分之一，不過6月23日起台鐵調漲新票價上路後，「愛心孩童票」也將取消走入歷史。

台鐵公司表示，因大眾運輸目前僅台鐵有「愛孩票」，法規規定主管機關應補貼，但長年都是台鐵自行吸收，考量孩童仍有半價兒童票，因此調整票價時將同步取消愛孩票。

▲台鐵取消愛孩票優惠，今起走入歷史。（資料圖／記者劉亮亨攝）

●3款Taiwan PASS漲價 最多貴600元

觀光署推出3款Taiwan PASS台鐵系列產品，6月23日起同步進行價格調整，漲幅在5.6%到31.5%之間。其中​台鐵經典版產品內容包含台鐵周遊5日券、台灣捷運任選1及熱門景區交通任選1，全票原價2700元，調漲為3200元，漲幅18.5%；兒童票原價1800元，調漲為1900元，漲幅5.6%。

Taiwan PASS台鐵景點版產品內容包含台鐵周遊3日券、都會交通任選1、熱門景區交通任選1及精選景點任選1，原價2400元，調漲為3000元，漲幅25%。​亮點EasyGo版產品內容包含台鐵周遊3日券及在地交通任選1，原價1900元，調漲為2500元，漲幅31.5%；6月23日新推出兒童票，售價為1500元。

●首推花東會員優惠 最多點數回饋8倍

台鐵首推「花東會員優惠措施」6月23日起上路，設籍於花蓮縣或台東縣會員旅客，可享購票點數倍數回饋優惠，其中假日會員點數回饋5倍、平日回饋8倍，點數折抵後相當於原票價的95折、92折，照顧花東居民城際運輸需求。

根據台鐵規定，花東會員使用點數購票採實名制車票，旅客乘車時須攜帶身分證件以供查驗。如拒絕查驗、轉讓車票或非本人持票乘車，將視為無票乘車，須補票並加收50%票款，原票回饋點數亦將被收回，且不得辦理退票。



●列車故障誤點10分鐘 未搭乘可全額退票

台鐵公告最新「旅客運送契約」，若列車故障或發生不可歸咎於旅客情況，導致列車誤點10分鐘，乘客尚未乘車前，若不願等待搭乘，可於1年內退票，且不收手續費。

若乘客已乘車，列車延誤歸責台鐵情況下，45分鐘以上可辦理全額退費，列車延誤不可歸責台鐵情況下，120分鐘以上可免費乘車1次。

▲台鐵6月26日起大改點。（圖／台鐵）

●6月26日起大改點 386班調整行車時刻

台鐵年度大改點，386列次調整行車時刻，調整5分鐘以上班次合計188列次。其中台北＝台中提升直達車運能、增開東線台北＝台東自強號班次，配合小清水溪橋改建工程完工，縮短台北＝花蓮間行駛時間，樹林＝台東間增開2列次自強號。

此外，北部地區區間車運能也增加，基隆＝新竹間22列次區間車原8輛車改以10輛車行駛，中壢＝七堵間於上午尖峰時段增開1列次EMU900型區間車；調整後北部地區區間車運能提升4.4%，上午尖峰時段北部地區運能提升10.3%。

中部區間車也放大運能，18列次區間車原8輛車改以10輛車行駛，逢周六、周日及例假日七堵＝彰化間2列次區間快車延長行駛至新左營，調整後中部地區區間車運能提升5.8%。