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旅客找不到刷卡處遭站務員咆哮　台鐵：已致歉並加強訓練

▲▼台鐵台北站21日下午發生站務員與旅客衝突。（圖／網友jrbentotw授權）

▲台鐵台北站21日下午發生站務員與旅客衝突。（圖／網友jrbentotw授權）

記者周湘芸／台北報導

台鐵台北站昨天（21日）下午發生一起剪票站務員與旅客衝突事件，疑似因旅客不清楚車票刷卡位置，遭站務員大罵「刷卡位置在哪裡就在哪裡」、「眼睛瞎了喔」，讓一旁民眾忍不住勸阻。對此，台鐵公司表示，該站副站長於事後已向旅客致歉，並指示主管協助強化溝通服務技巧訓練。

有民眾於社群平台Po文指出，21日下午約2時30分，台鐵台北站出站口發生一起站務員與旅客衝突事件，疑似因旅客不清楚車票刷卡處，站務員即對著旅客大喊「有搭過捷運就知道位置在哪裡了」，讓一旁圍觀旅客趕緊勸阻「小聲一點、不要這麼大聲」。

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不料，該名站務員情緒更為激動表示，「我已經很小聲了，大家都沒有眼睛嗎？眼睛瞎了喔」、「刷卡位置在哪裡就在哪裡」、「我不能兇嗎」，引起更多旅客圍觀。

對此，台鐵公司表示，針對21日下午於台北站B3入口處執勤員工與旅客爭執事件，該站副站長於事後已親自向旅客致歉，台鐵公司也對於此次溝通問題驚擾相關旅客，再次致上歉意，並指示車站主管協助強化員工溝通服務技巧訓練，以避免類似情事再次發生。

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