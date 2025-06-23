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台鐵今起漲價！行李運價、觀光票券全面調漲　386次列車改點

▲台鐵6/23起調漲票價。（示意圖／記者呂佳賢攝）

▲台鐵6/23起調漲票價。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者張靖榕／綜合報導

台灣鐵路公司今（23日）起正式實施票價調整，為30年來首度平均調幅高達26.8％，涵蓋自強號、莒光號與區間車等全線列車。以台北至高雄自強號為例，票價由原本843元漲至994元，區間車如台北至基隆則自41元調升至62元，全面反映票價新制。除票價變動外，電子票證適用里程亦由70公里縮減為50公里，行李與腳踏車運價同步上調，並針對會員優惠與誤點退票機制等進行大幅優化。

此次票價調整方案由行政院於今年4月核定，將平均費率自每公里1.42元調整為1.82元，調漲於今日正式上路，自5月26日起訂票即已採用新費率。台鐵官網同步公布新版票價梯形表，自強號台北至台中由375元漲至500元、台北至新竹由177元漲至253元；莒光號方面，台北至新竹由137元漲至195元，台北至高雄自650元調整為767元；區間車如台北至桃園由42元漲至63元、至中壢由57元漲至99元，漲幅顯著。

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針對票價調整對花東地區影響較大的通勤需求，台鐵同步推出「花東會員優惠措施」，設籍花蓮縣或台東縣的會員旅客即日起可享購票點數回饋加倍優惠，平日8倍、假日5倍，實際折抵後票價相當於原價的92%與95%，以減輕負擔。

除車票外，行李與腳踏車運價亦跟進調漲。一般行李包裹於1至300公里範圍內，10公斤以下運費自70元漲至100元，21至30公斤則由200元漲至280元，平均調幅達36%。腳踏車方面，普通二輪30公里內自55元漲至60元，電動二輪則由60元漲至75元。

TPASS月票使用者則維持原票價不變，由政府吸收差額，並可搭配常客優惠方案最高回饋20%，配合TPASS 2.0再加碼2%、電子定期票折扣最高達56折，有效穩定通勤族影響。

觀光層面上，交通部觀光署所推Taiwan PASS系列產品亦配合台鐵調價，3款套票價格上調5.6%至31.5%，最高調幅達600元。

配合票價調整，台鐵也將於6月26日起進行年度大規模改點，共調整386列次，其中調整5分鐘以上的車次達188列，西線「七堵－彰化」周六增開2班自強號，東線「樹林－台東」亦增2班自強號，強化高運量區間服務。

針對旅客權益，台鐵同日起更新「旅客運送契約」，放寬退票規定。若列車誤點達10分鐘以上或開車時間未定且旅客未啟用車票，可於一年內辦理退票並免收手續費；乘車途中延誤達45分鐘以上且為台鐵責任者，可全額退票；如延遲超過120分鐘且非歸責台鐵，可免費搭乘一次作為補償。

此外，會員服務也全面升級。即日起購買對號列車車票時，若當日完成交易，點數折抵上限由30%調高至50%，並開放直接補差價換票免退票程序，提升會員點數效益與使用便利性。

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