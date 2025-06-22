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上床就是永別！伊朗9名核專家睡夢遭「集體處決」　以色列特工暗殺

▲▼以色列13日襲擊伊朗首都德黑蘭，某棟住宅大樓發生爆炸，建築物嚴重毀損。（圖／達志影像／美聯社）

▲以色列13日襲擊伊朗首都德黑蘭，某棟住宅大樓發生爆炸，建築物嚴重毀損。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

以色列近日對伊朗展開一連串精準攻擊，除了在被稱為「崛起之獅」（Operation Rising Lion）的首波行動中，轟炸伊朗關鍵軍事與核設施，更在另一波行動中成功暗殺10名伊朗頂尖核武科學家，其中9人同一晚在睡夢中遭擊斃。隨後，以色列更疑似出動無人機狙殺另一名藏身德黑蘭安全屋的核武專家。

根據《以色列時報》，以色列電視第12頻道引述匿名官員指出，以色列針對狙殺伊朗核武科學家制定出「納尼亞行動」（Operation Narnia）首波攻擊發生在12日深夜至13日凌晨，重點鎖定伊朗核子計畫與彈道飛彈設施，並同步剷除軍方高層。

其中，有9名伊朗核武科學家於床上熟睡時被同步暗殺，以色列情報機構早於去年11月便將這些人列入暗殺名單。以方強調，為了避免敵方科學家彼此通風報信，因此才會選擇同步執行，一起送上黃泉路。

以方高層透露，這些科學家長期以來以為身處自家臥室較為安全，因為過去遭暗殺者多為在通勤時遇襲，包括遭到汽車炸彈或駕車槍擊，這種方式會伴隨警戒升高的風險，因此從未想過會在臥室遇襲。

以色列情報官員更認為，這些核武科學家的知識往往需要投入20到40年的時間養成，伊朗無法在短時間內重新匯集經驗與人才，與摧毀防空系統、彈道飛彈發射設施、指揮中心相比更具有戰略價值，因此狙殺伊朗核武科學家才會成為本次行動的優先目標。

在首波攻擊後，以色列再度向德黑蘭發動無人機襲擊。美媒《華爾街日報》指出，一名專精於武器開發的伊朗核武科學家遭到鎖定並擊斃，當時他藏身在一處非住家地點的安全屋。儘管伊朗當地網站證實德黑蘭市中心一棟住宅大樓遭無人機攻擊，但未透露細節，該名科學家的身分也未被公開。

以色列國防部長卡茲（Israel Katz）表示，他已指示國防軍強化對德黑蘭政權設施的打擊，以進一步「動搖」伊朗政權根基。

另一方面，針對傳出已在以色列攻擊中喪生的伊朗最高領袖顧問沙姆哈尼（Ali Shamkhani），伊朗國營與半官方媒體週五均刊登一段聲明，內容聲稱他仍在世，正於醫院接受重傷治療，狀況穩定，並引述他表示「我還活著，隨時準備為國犧牲」。

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