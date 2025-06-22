最新影片曝光！　伊朗福爾多核設施方向「濃煙狂竄」

▲福爾多核設施方向冒出濃煙。（圖／翻攝自خبرگزاری ایرنا）

記者詹雅婷／綜合報導

伊朗官方的伊朗通訊社（IRNA）22日發布一段影片，就在美軍空襲伊朗境內3處核設施之後，可見福爾多核設施方向冒出濃煙。這段影片經CNN地理定位技術確認，影片拍攝地就在德黑蘭-庫姆高速公路上。

گزارش میدانی خبرنگار ایرنا از تجاوز آمریکا به سایت هسته‌ای فردو



خبرنگار ایرنا در قم به محدوده سایت هسته‌ای فردو که ساعاتی قبل مورد تعرض هوایی هواپیماهای آمریکایی قرار گرفت، رفت و در یک گزارش میدانی بیان کرد: اینجا گویی خبری از حمله نیست. pic.twitter.com/xHuwKHgsrm — خبرگزاری ایرنا (@IRNA_1313) June 22, 2025

影片顯示，拍攝者就在行駛中的車輛上，可見遠方地平線升起大片黑色濃煙。還能聽到有人說，「福爾多上空唯一可見的濃煙就是來自福爾多核設施」。

影片拍攝地點就在德黑蘭-庫姆高速公路上，距離福爾多核設施約13公里。但CNN無法獨立核實濃煙到底源自何處。

CNN指出，美國總統川普宣稱福爾多、納坦茲、伊斯法罕核設施已被美軍空襲徹底摧毀。不過伊朗淡化相關影響，有議員說福爾多核設施並未受到嚴重破壞，官媒主播稱美軍空襲只損壞福爾多核設施的出入口隧道，核心設施並未受損。

此前，伊朗政府半官方的媒體《法爾斯通訊社》（Fars News Agency）在社群平台X發布一段長達40多秒鐘的影片，證實福爾多核子設施遭美軍轟炸的消息，強調是該核子設施遇襲後最先釋出的第一段畫面，只見現場仍處於黑夜之中。