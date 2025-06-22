最新影片曝光！　伊朗福爾多核設施方向「濃煙狂竄」

▲福爾多核設施方向冒出濃煙。（圖／翻攝自خبرگزاری ایرنا）
記者詹雅婷／綜合報導
伊朗官方的伊朗通訊社（IRNA）22日發布一段影片，就在美軍空襲伊朗境內3處核設施之後，可見福爾多核設施方向冒出濃煙。這段影片經CNN地理定位技術確認，影片拍攝地就在德黑蘭-庫姆高速公路上。
گزارش میدانی خبرنگار ایرنا از تجاوز آمریکا به سایت هستهای فردو— خبرگزاری ایرنا (@IRNA_1313) June 22, 2025
خبرنگار ایرنا در قم به محدوده سایت هستهای فردو که ساعاتی قبل مورد تعرض هوایی هواپیماهای آمریکایی قرار گرفت، رفت و در یک گزارش میدانی بیان کرد: اینجا گویی خبری از حمله نیست. pic.twitter.com/xHuwKHgsrm
影片顯示，拍攝者就在行駛中的車輛上，可見遠方地平線升起大片黑色濃煙。還能聽到有人說，「福爾多上空唯一可見的濃煙就是來自福爾多核設施」。
影片拍攝地點就在德黑蘭-庫姆高速公路上，距離福爾多核設施約13公里。但CNN無法獨立核實濃煙到底源自何處。
CNN指出，美國總統川普宣稱福爾多、納坦茲、伊斯法罕核設施已被美軍空襲徹底摧毀。不過伊朗淡化相關影響，有議員說福爾多核設施並未受到嚴重破壞，官媒主播稱美軍空襲只損壞福爾多核設施的出入口隧道，核心設施並未受損。
此前，伊朗政府半官方的媒體《法爾斯通訊社》（Fars News Agency）在社群平台X發布一段長達40多秒鐘的影片，證實福爾多核子設施遭美軍轟炸的消息，強調是該核子設施遇襲後最先釋出的第一段畫面，只見現場仍處於黑夜之中。
اولین ویدیو از فردو پساز حملۀ دشمن https://t.co/tMNcB7Q7JG pic.twitter.com/YvorpYzy0V— خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) June 22, 2025
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