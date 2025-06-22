伊朗發射「最大飛彈」襲以色列　射程2000km破壞力最強

▲圖為伊朗國防部2023年5月25日發布的照片，可見Khorramshahr-4飛彈在一處未公開地點發射升空。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

伊朗革命衛隊22日表示，針對以色列所發動的最新一波攻擊行動之中，伊朗發射40枚飛彈，包括該國最大型的彈道飛彈「柯蘭沙爾飛彈-4」（Khorramshahr-4，又稱Kheibar凱巴飛彈）。伊朗國家電視台據信播出這款飛彈先前試射的畫面，稱這款飛彈已被用於空襲以色列。

美聯社、CNN報導，伊朗宣稱這款飛彈射程2000公里，搭載1500公斤的彈頭，擁有伊朗彈道飛彈之中最重的酬載能力，分析師認為，這有可能是要把飛彈射程控制在伊朗最高領袖所規定的2000公里以下。

柯蘭沙爾飛彈-4是伊朗2023年5月對外公布的飛彈。伊朗媒體此前報導，這款飛彈被認為是伊朗破壞力最強的飛彈。

伊朗稱，柯蘭沙爾飛彈-4可攜帶多枚彈頭。這款飛彈是以伊朗一座城市命名，此處在1980年代兩伊戰爭期間曾是激烈戰場。至於擁有凱巴飛彈名稱則是源自於現在沙烏地阿拉伯境內的海拜爾鎮（Khaybar），此地因7世紀一場戰役而廣為人知，當時先知穆罕默德所率軍力在當地擊敗猶太居民。

針對伊朗發動的攻擊，CNN引述以色列衛生部說法指出，伊朗攻擊行動造成以色列86人受傷入院。以色列警方國際發言人埃爾斯登（Dean Elsdunne）表示，伊朗飛彈擊中數棟住宅建築，相關人員在瓦礫堆中尋找可能受困者，尋找飛彈殘骸。