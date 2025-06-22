路透：開轟伊朗是「川普任內最大豪賭」！　一旦遭報復恐被逼下台

▲《路透社》分析，下令出兵攻打伊朗，恐成為川普任期內的最大政治豪賭。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

美國總統川普罕見下令出動轟炸機，直接參與以色列對伊朗的空襲行動，攻擊伊朗3處核設施，也等同於打破他過去一再強調「不對重大外國戰爭進行軍事干預」的承諾。美國此次的大規模打擊，恐怕會成為川普2屆總統任期中最具冒險的外交舉動，且充滿風險與未知數。一旦伊朗堅持報復，川普恐將面臨政權更迭的威脅。

根據《路透社》報導，川普21日強硬表示，伊朗必須選擇和平談判，否則將面臨更多攻擊。不過專家分析認為，川普這樣的言行很可能會激怒德黑蘭當局，促使伊朗關閉影響全球石油的荷莫茲海峽、攻擊美軍在中東的基地與其中東盟國，甚至加大對以色列的飛彈攻擊，並啟動代理人組織對美國與以色列在全球的利益進行報復。

如此一來，這場以伊衝突將會演變成一場比川普預想中更加漫長且複雜的戰爭，就如同他曾經嘲笑的「愚蠢」伊拉克與阿富汗戰爭，他還曾經承諾美軍永遠不會捲入其中。

▲伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）。（圖／路透）



曾為多任總統擔任中東談判代表的米勒（Aaron David Miller）表示，「伊朗雖在軍事上被削弱不少，但他們還有許多不對稱的反擊手段，這場衝突不會那麼快結束。」川普在21日宣布空襲前，曾反覆在軍事威脅與呼籲談判之間搖擺，試圖讓伊朗同意用棄核換取經濟制裁鬆綁。

白宮一名高層官員透露，川普在確定伊朗無意達成核協議後，就認定動武才是「正確的選擇」。美方也是在以色列連續多日對伊朗核設施發動空襲後，判斷攻擊成功機率高，才下定決心出手給予關鍵一擊。

川普稱這次打擊是「重大成功」，還透露使用了強大的「地堡炸彈」針對福爾多的地下核設施進行重擊。不過有專家提醒，儘管此次攻擊可能讓伊朗核計畫停滯數年，但並無法根除長期威脅，甚至可能讓伊朗更加堅信擁核才是防禦手段。而如果認為美國無意外交，也會強化德黑蘭當局發展核武的決心。

美國無黨派組織「軍備控制協會」則警告，單靠軍事行動無法摧毀伊朗長年累積的核技術與知識，這次空襲恐怕只會讓伊朗更加堅定要重建敏感核設施。

▲川普選擇介入伊朗與以色列之間的衝突，恐將影響美國的政權更迭。（圖／路透）



佛州國際大學國際關係學者羅布指出，伊朗接下來可能選擇報復，但方式仍不明朗，有可能會針對美國或以色列在中東的「軟目標」發動攻擊。他也補充，雖然德黑蘭仍有重返談判桌的可能性，但如今的立場會更加弱勢。

美國空襲後，伊朗仍未釋出讓步意願。伊朗原子能機構堅稱，絕不會讓「國家產業」因此停止，官方電視台更表示，該地區內所有美國公民與軍人都將成為合法攻擊目標。

伊朗外交部22日清晨發出聲明警告，德黑蘭「將行使一切力量抵抗美軍的軍事侵略」，表明反擊意志堅定。卡內基國際和平基金會的分析師薩賈德普也在X平台表示，川普或許認為是時候談和平，但「伊朗人恐怕不這麼看，這更像是美伊46年衝突的新篇章，而非完結篇」。

有專家分析指出，儘管川普政府過去一再否認想推翻伊朗政權，但若伊朗強力報復或啟動核武開發，川普也可能被迫走上「政權更迭」的路線，這將牽動更深層的風險。

美國前中情局副官帕尼科夫則警告，一旦伊朗認為其政權岌岌可危，就會迅速發動「不對等的攻擊」應對。

與此同時，川普也得面對民主黨的猛烈批評，以及共和黨內部反戰派的壓力。過去第一任任期幾乎沒遇到國際重大危機的川普，如今才上任第二任不到半年，就已深陷一場前所未有的危機。

川普尚未兌現要結束俄烏戰爭與以哈戰爭的競選承諾，如今無疑又開闢了另一條新戰線。國際危機組織駐聯合國主任高恩直言，「川普又回到了戰爭的老路上。」