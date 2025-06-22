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川普派B-2幽靈戰機「連飛37小時」炸伊朗！造價625億　超狂性能曝

▲▼美軍B-2「幽靈」（Spirit）戰略轟炸機。（圖／達志影像／美聯社）

▲美軍B-2幽靈戰略轟炸機。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

美軍出動B-2「幽靈」（Spirit）戰略轟炸機空襲伊朗的核設施，而B-2轟炸機從密蘇里州起飛後，進行了長達37小時的無中斷飛行，並多次在空中加油，才順利完成任務。這架軍機造價高達21億美元（約台幣625億元），是美軍史上最昂貴的作戰機種。由於B-2採用雷達吸收材質與特殊的角度設計，使其雷達反射截面積小得像一隻小鳥，幾乎難以被敵方偵測到。

一名美國官員告訴《紐約時報》，美軍此次派往轟炸伊朗核設施的B-2隱形轟炸機從美國密蘇里州的基地起飛後，進行約37小時的無中斷飛行，途中透過空中加油方式加油多次。

根據《路透社》報導，B-2在未進行空中加油的情況下，航行距離可超過1.1萬公里，能從美國本土基地出發執行全球任務。如果能夠進行空中加油，幾乎可觸及全球任何目標。B-2過去就曾執行從密蘇里州飛往阿富汗及利比亞的遠程任務，展現其戰略打擊能力。

B-2戰略轟炸機由諾斯洛普格拉曼公司（Northrop Grumman）生產，造價高達21億美元（約台幣625億元），至今美國僅生產了21架。B-2可以搭載多樣化的常規武器與核武，酬載能力達1.81萬公斤。其內部武器艙設計兼顧匿蹤性能與大型彈藥容納需求，最多可裝載2枚巨型鑽地彈。

不僅如此，由於B-2採用雷達吸收材質與特殊角度設計，使得雷達反射截面積小得像一隻小鳥，敵方幾乎難以偵測。

這次行動中，美軍使用多枚巨型鑽地彈（MOP），穿透力達61公尺，能夠摧毀擁有強力防禦的地下結構，足以擊破全球最堅固的地下掩體。不過由於其體積龐大，每架B-2通常每次任務僅能攜帶1至2枚MOP。

 
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