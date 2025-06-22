川普空襲伊朗核設施！打擊地、全球反應一次看　以色列又遭飛彈襲擊

▲6月22日以色列海法，居民從伊朗飛彈襲擊的現場撤離。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普證實，美軍B-2轟炸機針對伊朗3處核設施發動空襲，正式介入以色列與伊朗持續兩週的軍事衝突。川普稱此次行動「極為成功」，但伊朗誓言報復，中東局勢陷入高度不確定。國際社會對可能爆發更大規模戰事表示關切，以色列則表態支持美方行動。

根據美媒《CNN》，川普於美東時間21日宣布，已對伊朗福爾多（Fordow）、納坦茲（Natanz）與伊斯法罕（Isfahan）等核設施實施空襲。納坦茲為伊朗最大鈾濃縮中心，福爾多則是深埋山中的機密設施，皆為伊朗核計畫核心地點。

川普在白宮發表全國談話，形容此次空襲為「壯觀的軍事勝利」，並聲稱上述核設施已被「完全且徹底摧毀」，雖未提供相關證據。他同時警告伊朗，若不尋求和平，將遭受更多打擊。稍後川普也在社群媒體發文，強調美方將對任何報復行動進行反擊。

▲美國轟炸伊朗核設施之後，川普在白宮發表全國演說。（圖／達志影像／美聯社）

伊朗官方證實遭空襲，並透過國營媒體表態「絕不會」停止核發展計畫。該國原子能機構呼籲國際社會譴責美國行動，伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）尚未對此發表聲明，不過其核心幕僚呼籲對美軍艦進行飛彈攻擊，並封鎖關鍵石油航道。

至於伊朗最高領袖哈米尼的顧問夏里亞馬達里（Hossein Shariatmadari）警告要復仇「現在輪到我們了」，呼籲伊朗軍必須果斷採取行動，第一步就是發射飛彈攻擊駐巴林的美國海軍艦隊，同時封鎖荷莫茲海峽，禁止美國、英國、德國、法國船隻通行。

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）則透過社群平台X發文譴責美國空襲伊朗境內核設施的行徑，認為美國即便身為聯合國安理會常任理事國，卻公然做出違反《聯合國憲章》、《國際法》、《不擴散核武條約》（NPT）的舉動，「今天發生的事件令人憤慨，將產生深遠後果。伊朗保留捍衛主權、權益、人民的選項。」

▼伊朗福爾多核設施遭到美軍空襲後最先釋出的第一段畫面。（圖／翻攝自X）

▲6月22日，從以色列占領的約旦河西岸城市希伯崙可以看到，伊朗射向以色列的飛彈。（圖／路透）

另外，伊朗在遭到美軍空襲核設施後，也於稍早向以色列特拉維夫發射飛彈報復。以色列緊急救援組織「紅大衛盾會」（Magen David Adom）在聲明表示，自從聽到警報聲響起後，已出動隊員前往救援。耶路撒冷CNN製片人則透露，他聽到城市上空傳來爆炸聲，而影片顯示天空中出現數個拋射物。

國際社會反應不一。聯合國秘書長古特瑞斯（António Guterres）對美方空襲表示「深切憂慮」，並警告勿讓局勢升級。多個拉丁美洲國家發聲譴責，美歐部分盟國則呼籲透過對話降溫。以色列方面則對美軍行動表達歡迎，並公開感謝川普介入局勢。

目前外界聚焦伊朗將如何回應此次攻擊，並評估核設施的實際損壞情況。觀察人士指出，若伊朗採取軍事報復，可能引發更大規模區域衝突；反之，若選擇克制，也可能為外交談判創造契機。