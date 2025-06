伊朗政府首發聲　外長點名美國：保留一切選項捍衛主權

▲伊朗外交部長阿拉奇。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

伊朗政府22日首度對美國轟炸行動做出回應,外交部長阿拉奇(Abbas Araghchi)透過社群平台X發文表示,美軍襲擊核設施的行動極其危險且令人憤慨,「伊朗將保留所有選項」,來捍衛主權、權益以及人民。

天空新聞報導,伊朗外交部長阿拉奇稱,美國身為聯合國安理會常任理事國,卻對伊朗和平用途的核設施發動攻擊,公然違反《聯合國憲章》、國際法及《不擴散核武條約》(NPT)。

阿拉奇還說,「今天發生的事件令人憤慨,將產生深遠後果」,根據《聯合國憲章》及其允許合法自衛回應的條款,「伊朗保留一切捍衛主權、權益及人民的選項」。

The United States, a permanent member of the United Nations Security Council, has committed a grave violation of the UN Charter, international law and the NPT by attacking Iran's peaceful nuclear installations.



The events this morning are outrageous and will have everlasting…