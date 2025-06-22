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美國參戰「以伊戰爭」可能4劇本曝！　新領袖恐比哈米尼更殘酷

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美軍空襲伊朗核設施。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

美國總統川普派遣轟炸機轟炸伊朗3個核設施，被外界認為，此舉可能會使這場以伊衝突全面升級，進入更危險的階段。而美國的加入，也為伊朗帶來難以預測的後果，《紐約時報》就分析了4種可能劇本。

部分專家認為，美軍的空襲可能無法完全摧毀伊朗核計畫，反而可能促使伊朗擴大戰爭或是加速擁核計畫。

更令人擔憂的是，這些攻擊可能在伊朗國內引發難以預測的後果。自1979年伊斯蘭革命以來，掌權的宗教政權雖歷經多次國內動盪與美國制裁壓力，依舊展現驚人韌性與統治力。

以下幾種情境，可能是美國加入以伊衝突後會出現的發展。

伊朗仍願意進行核談判

以色列6月13日發動突襲前，美伊雙方其實正在就核計畫限制進行協商。當時伊朗快速生產接近核武所需濃度的燃料，因此美國試圖以解除伊朗經濟制裁作為交換條件，要求伊朗就核計畫做出新限制。

雖然雙方距離達成最終協議還有一段距離，但在6月初已出現可能達成妥協的跡象。不過以色列的突襲打亂了美伊的談判進程，儘管如此，伊朗依然釋出「願意重啟對話」的訊號，就連福爾多遭攻擊後，也未完全關閉談判大門。

不過到目前為止，川普的態度依舊強硬，上周還在社群媒體上呼籲伊朗「無條件投降」。

伊朗可能加速推進核計畫

眼下全球目光都集中在被轟炸的福爾多核設施上，但也有推測指出，伊朗可能還藏有未公開的「秘密核設施」，專門用於發展核武，美以雙方也可能尚未掌握具體位置。

如果這些設施真的存在，美軍攻擊可能促使伊朗利用剩餘資源加速推進核計畫。雖然以色列對伊朗核設施的空襲與多名頂尖核子科學家的死亡已對其造成重大損失，但專家指出，伊朗仍有可能繼續往製造核武的方向前進，因為動機只會更強烈。

▲▼伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）。（圖／路透）

▲伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）。（圖／路透）

戰爭全面擴大

目前伊朗只以飛彈與言語威脅來報復以色列的攻擊，尚未對駐中東的美軍基地下手，也沒有攻擊與美國結盟的阿拉伯國家，例如沙烏地阿拉伯或阿拉伯聯合大公國。伊朗也還未封鎖重要的石油運輸通道「荷姆茲海峽」，一旦荷姆茲海峽被封，全球油價都將受到大幅衝擊。

伊朗外交部長阿拉格奇20日接受美媒訪問時警告，如果美國也選擇對伊朗動武，伊朗將有「正當理由」反擊。他強調，「戰爭爆發時，雙方互相攻擊是很正常的現象，自衛是每個國家的基本權利。」

伊朗的代理人組織葉門胡塞組織（青年運動）、黎巴嫩真主黨或是伊拉克的武裝團體目前都尚未加入戰局，儘管這些組織在過去2年受到重創，但依然有加入戰爭的可能。

伊朗政權更迭

即使伊朗最高領袖哈米尼遭遇不測，掌權近50年的宗教與軍事聯合政權恐怕不會就此瓦解。

在戰事全面爆發的情況下，伊斯蘭革命衛隊作為伊朗最具實權的軍事力量，有可能主導政局，取得國家控制權。他們可能扶植一個對西方更友善的政府，但更可能的是，推舉出比哈米尼更強硬、更極端的繼任者，準備打一場持久戰。

若軍方無法及時介入穩定局勢，部分分析認為，伊朗國內可能陷入派系之間的權力爭奪，導致國家動盪甚至爆發內戰。不過，他們普遍不看好自由派反對勢力能在這種情況下崛起，畢竟這些團體多年來遭受殘酷打壓，實力早已被削弱。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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