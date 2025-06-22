賴清德為大罷免啟動「團結十講」？　朱立倫：只團結他個人權力

▲朱立倫替藍委林德福、張智倫反罷免活動站台。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

總統賴清德自今（22日）天開始啟動「團結國家十講」，就不同主題說明國家目前面臨的挑戰與政府因應政策。國民黨主席朱立倫對此痛批，民進黨不用再唱雙簧，不管賴清德到底是要團結台灣，還是團結他個人的權力，國民黨都會團結、全力反惡罷。

朱立倫上午替藍委張智倫、林德福反罷免活動站台。針對賴清德「團結國家十講」，朱立倫於會前受訪時表示，「我不知道總統的目是為了什麼，是團結台灣還是團結他個人的權力？」罷免在野黨委員是民主國家首例、惡例，今天人民關心的是荷包會不會減少，孩子能不能好好就業，美國對台關稅到底是幾個百分點，美債外匯存底損失多少，今天賴清德應該關心民生，而不是個人權力。

朱立倫嗆民進黨不用再演雙簧，民進黨團立院總召柯建銘說去年一月就開始籌備大罷免，還一個月前就提到7月26日投票，而中選會公布的日期還真的就是7月26日，這不是神算而是安排好的。

至於網紅「館長」談國民黨黨主席改選議題時指出，朱立倫操持黨務很辛苦，但政黨領袖該輪替就輪替，並提議台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安都是好人選。朱立倫則強調，全黨都有共識，包含他跟盧秀燕都會團結反惡罷，努力為台灣打拚。