吳怡農批不辦初選恐政權崩潰　王鴻薇諷：賴清德黨內都溝通不良

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨日前通過2026年縣市首長提名新規，取消初選改由黨徵召候選人，曾兩度參選立委的民進黨前北市黨部主委吳怡農罕見表態，直言該決策否定公平競爭，甚至撂下重話稱「政黨的衰敗由此開始」。國民黨立委王鴻薇今（22日）對此表示，民進黨內青壯派對賴的獨斷作風不以為然，這也凸顯賴清德在黨內有溝通不良的問題，然而賴現在卻要跑到外面去「團結十講」，這不是太尷尬、太矛盾、太諷刺了嗎？

根據民進黨新規，執政縣市的現任首長由黨徵召連任，而在非執政縣市（如台北市）則不辦初選，候選人同樣由黨徵詢協調後徵召。吳怡農日前透過臉書發文指出，這樣的做法將限制政黨未來的發展。他以2019年賴清德投入民進黨總統初選為例，強調若當時取消初選保護現任者，賴清德與其支持者必定感到不平，對民進黨失望不已。他呼籲黨中央重新審視這項決定，維持民主初選制度，確保黨內活力。

吳怡農也回顧自身參選經歷，表示2020年首次參選時，台北市艱困選區在選前四個月仍無人表態，最終由他主動投履歷給黨主席與秘書長才獲徵召；第二次參選時，他曾呼籲辦初選，但最後仍以黨內民調方式徵召。他坦言，自己之所以不斷呼籲維持初選制度，是希望民進黨能更具競爭力。

針對吳怡農的言論，王鴻薇諷刺，總統賴清德說他從今日起要開始團結十講，但顯然賴清德連自己連黨內的青壯派好像都講不通，因為繼台北市議員簡舒培之後，又有一位綠營明星級的青壯派吳怡農直接質疑賴清德所主導的黨中央，針對執政縣市竟然要沒收初選，吳怡農甚至撂下重話說政黨的衰敗由此開始，看起來賴清德自己在黨內都沒有充分的溝通。

王鴻薇直言，不論是簡舒培也好，或者吳怡農也好，都是屬於民進黨知名的青壯派，也是黨內要培養的青壯人選。可是顯然他們對賴清德獨斷獨行的行事作風並不以為然，這也凸顯賴清德在黨內有溝通不良的問題，然而賴現在卻要跑到外面去講團結十講，這不是太尷尬、太矛盾、太諷刺了嗎？