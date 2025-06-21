吳鴻麟獎學金頒獎！桃園4縣市長出席　張善政盼156學子回饋社會

▲桃園市長張善政在內前後任四位縣市長今天上午聯袂出席吳鴻麟獎學金頒獎典禮，包括前縣長吳伯雄、吳志揚父子與國民黨主席朱立倫頒贈特別體育獎給中原大學排球隊。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

「吳鴻麟先生紀念獎學金」今（21）日上午在桃園市府大禮堂舉行頒獎典禮，難得的是4位歷任縣市長都出席，包括前縣長吳伯雄、吳志揚父子檔與朱立倫等人與現任市長張善政。張善政表示，吳鴻麟紀念獎學金設立至今已邁入第35年，累計嘉惠逾4千位優秀學生，是桃園教育界最具代表性的獎學金之一，今年共有156位傑出學子獲獎，感謝吳伯雄先生伉儷多年來持續挹注教育資源，嘉惠桃園無數學子，期許獲獎學生持續精進，在各領域有更多優秀表現，未來回饋社會。

▲吳鴻麟獎學金今天上午頒獎典禮上，朱立倫向前縣長吳伯雄致意問候。（圖／市府新聞處提供）

張善政指出，吳鴻麟先生一生致力於政治與醫療領域，除熱心公益外更設立獎學金提攜後進，對桃園貢獻良多，是市民心中永遠懷念的楷模。去年適逢吳伯雄先生伉儷結婚60週年，伯仲文教基金會再捐贈新台幣1千萬元，充實獎學金基金，鼓勵更多學子用心向學。

桃園市議會議長邱奕勝致詞感謝，前桃園縣長吳鴻麟先生及其家族長期對桃園教育付出與關懷。桃園能夠從縣升格為直轄市，在少子化影響下，城市人口仍能持續成長，背後仰賴歷任縣市首長穩健規劃、打下堅實建設基礎。吳鴻麟老縣長的貢獻更是關鍵。

▲吳鴻麟獎學金頒獎典禮會後，四位歷任桃園縣市長吳伯雄、吳志揚、國民黨主席朱立倫與現任市長張善政等人與受獎156位學子大合照。（圖／市府新聞處提供）

伯仲文教基金會董事長吳伯雄說，設立「吳鴻麟先生紀念獎學金」目的是為了鼓勵桃園優秀學子持續向學，去年伯仲文教基金會捐出1千萬元支持獎學金，希望能拋磚引玉，號召更多社會賢達共同投入善心，為臺灣培育更多優秀人才。

前桃園縣長現任國民黨主席朱立倫先生認為，很高興看到伯仲文教基金會為優秀體育生增設「吳鴻麟先生紀念獎學金體育特別獎」，鼓勵學子除在學業上表現外，在體育領域也能積極發揮所長，盡展卓越表現。桃園是個充滿希望、幸福與快樂城市，深信在張善政市長帶領下，定能讓桃園持續蓬勃發展，邁向國際。

前縣長吳志揚也說，伯仲文教基金會今天所頒發的「吳鴻麟先生紀念獎學金體育特別獎」就是希望能效仿當初祖父吳鴻麟先生及其兄長吳鴻森先生伸出援手，為中壢創立中原大學，教育樹人。期勉在座每位得獎同學未來如有一番成就，也能持續成就他人，讓社會更加進步和諧。