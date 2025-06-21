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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

轟賴清德只關心一人獨裁！　趙少康：票投大罷免全民上戰場

▲▼ 北北基反惡罷團結大會。（圖／記者李毓康攝）

▲北北基反惡罷團結大會。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨戰鬥藍召集人趙少康號召21日於台北榮星花園舉辦首場反罷免造勢，國民黨主席朱立倫致詞強調，賴清德總統不關心人民問題，只關心一人獨裁，讓所有民眾知道，唯有726站出來，大家都來投不同意；前中廣董事長趙少康也說，大罷免就是反民主，賴清德一天到晚喊要反共，但反共不是靠戰機、是要靠民主來反共。

朱立倫提到，昨天他在台中跟盧秀燕一起，當時他們還說，罷免投票該不會就是726吧，認為民進黨再怎麼臉皮厚，應該要避開726，但沒想到民進黨就是726，所有政府都總動員，但國民黨只能靠所有人民，726一定要站出來。

朱立倫指出，賴清德今天宣布他要「團結十講」，但他應該聽一聽台灣人的「十大問題」，包括，關稅到底是幾趴？人民荷包會不會變少？美債到底少了多少？台灣會不會缺電？房價會不會高漲？下一代買不買得起房子？治安會不會變好？詐騙集團會不會減少？台灣司法會不會辦藍不辦綠？

朱立倫轟，賴清德只關心大家會不會站在他身邊，賴清德只關心一人獨裁，所以唯有726站出來，大家都來投不同意。

▲▼ 國民黨主席朱立倫出席北北基反惡罷團結大會。（圖／記者李毓康攝）

趙少康也說，賴清德發起他的大罷免，但嘴巴喊團結，背後卻搞大罷免，說要跟在野黨領袖做國安簡報，但卻又把所有立委罷免，全世界哪有國家把在野黨立委全部都罷免？有任何國家嗎？賴清德去問問AIT，美國有這樣幹的嗎？美國法律是不能罷免國會議員的，所以應該被罷免的是賴清德。

趙少康提到，副總統蕭美琴說她要捍衛中華民國憲法，但他聽到差點昏倒，賴清德選舉時說中華民國憲法是災難，既然是災難，為什麼還要捍衛呢？真的是很好笑，現在真的是「票投大罷免，全民上戰場」，呼籲大家726出來投票，一起守護台灣的民主制度。

▲▼ 趙少康出席北北基反惡罷團結大會。（圖／記者李毓康攝）

▲▼ 北北基反惡罷團結大會。（圖／記者李毓康攝）
 

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