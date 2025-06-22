烏媒爆俄兵彈盡援絕　竟「殺死同袍吃下肚」苟活2週！駭人對話曝

▲俄烏戰爭自2022年2月爆發至今，已持續3年多。（圖／達志／美聯社）



圖文／CTWANT

俄烏戰爭自2022年2月爆發至今，已持續3年多，雙方都已承受難以想像的犧牲，不僅有大量的死傷，包含彈藥、口糧、衣物等後勤物資也未必能妥善送抵前線。烏克蘭媒體昨（20）日揭露一起駭人事件，指出烏克蘭軍事情報部門近日截獲一段俄軍通訊，表明一名俄籍士兵為了掙扎求存，在前線靠著殺害並且食用同袍的遺體存活了2週，但最後仍不幸戰死。

據烏克蘭媒體《基輔郵報》報導，烏克蘭國防部情報總局（GUR）近日截獲一段2名俄軍之間的通話，內容講述這起駭人聽聞的同袍食人事件。兇手是一名代號「布雷洛克」（Brelok）的士兵，他涉嫌殺害並吃掉了戰友「福瑪」（Foma）的遺體。但當俄軍發現布雷洛克時，他也已經戰死。

在這段公開的通訊中，第一名士兵難以置信的狂噴髒話：「媽的……布雷洛克他X的把他給吃了，我X……沒有人跑到其他地方，是布雷洛克把他帶出去，然後又把他吃了他X的整整2個星期！」

「這他X的怎麼可能？」第二名士兵顯然也嚇壞了：「我的天啊……X的我頭都要炸了。布雷洛克真的變成了『200』？」（「200」是蘇聯時期俄軍指稱「陣亡士兵」的術語。）

「對，他們說他已經200了。他吃了他的戰友。所以……是的，這值得好好想想。我自己也嚇壞了。」第一名士兵如此回應。

《基輔郵報》指出，如果以上通訊中俄軍提到的狀況屬實，意味著俄羅斯前線部隊的士氣、紀律以及生存條件正在急速崩壞。

烏克蘭情報部門表示，這名綽號「布雷洛克」的士兵最終在戰鬥中陣亡，但具體細節尚未公開。情報部門還指出，這起事件並非個案，他們先前已多次攔截到俄軍士兵討論內部衝突、士氣低落及各種違背人性的行為。

由於俄軍在烏克蘭戰場上面臨嚴重的後勤短缺問題，可能導致士兵採取極端手段以求生存。報導還稱，普丁為了補充前線的戰力，曾下令大量招募來自監獄的罪犯，包含有殺人、食人前科的窮凶極惡的罪犯，而這些缺乏紀律性的新兵又進一步加劇了俄軍前線部隊的混亂。

俄羅斯方面尚未對此事件作出正式回應，但此前俄羅斯官方媒體《Pravda》就曾多次駁斥烏克蘭軍事情報部門公布的各種攔截對話，並稱其為烏克蘭的宣傳手段，只是試圖抹黑俄軍形象。

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