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哥倫比亞「女浩克」遭鐵鎚重擊致死　丈夫也現場身亡

哥倫比亞「女浩克」西班牙遭鐵鎚重擊致死　丈夫疑自戕亡命現場

▲43歲哥倫比亞健美選手曼德茲活躍於社群平台，擁有『女浩克』之稱。」（圖／翻攝自IG）

圖文／CTWANT

哥倫比亞健美選手、OnlyFans人氣網紅「女浩克」曼德茲（Zunilda Hoyos Mendez）近日在西班牙南部馬拉加（Malaga）與丈夫一同陳屍租屋處。當地警方指出，43歲的曼德茲疑似遭鐵鎚多次猛擊致死，46歲丈夫蓋林（Jarrod Gelling）則在浴室內被發現，身上有多處疑似自我刺傷的刀傷。

綜合《The Sun》與《Sur》等媒體報導，曼德茲與丈夫旅居杜拜一年後，於上月抵達西班牙準備參加即將在葡萄牙舉行的健美比賽。根據家屬說法，曼德茲近一年曾向親人透露丈夫性情暴躁，婚姻關係已岌岌可危，此行結束後原計畫返哥倫比亞辦理離婚。

案發前數日，曼德茲與家人失聯。警方於當地時間週四下午2時左右接獲通報，抵達租屋處後發現兩人屍體，現場血跡斑斑。警方表示，女子遺體明顯遭到暴力攻擊，男子則疑似自戕，最終死因仍待法醫鑑定。

曼德茲的姪女表示：「這趟旅行是她的告別之旅，她已下定決心結束這段關係。」據悉兩人曾短暫分手復合，惟家暴情況未見改善。

曼德茲在健美圈享有「女浩克」美譽，並活躍於社群媒體與OnlyFans平台，吸引超過10萬粉絲關注。其教練布蘭登雷（Brandon Rey）在Instagram發文哀悼，稱兩人原定17日後一同登台比賽，「妳本有機會進入世界前十，如今永遠缺席了。」當地警方目前仍持續調查案情，家屬也呼籲外界重視家暴議題，避免憾事重演。

勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

曼德茲與丈夫蓋林婚姻近年傳出不睦，疑似家暴累積導致悲劇發生。」（圖／翻攝自X）
曼德茲與丈夫蓋林婚姻近年傳出不睦，疑似家暴累積導致悲劇發生。」（圖／翻攝自X）

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