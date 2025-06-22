大陸多地商場「巨型電風扇」開吹　路人笑爆：看了都涼了！

▲天氣逐漸炎熱，大陸多地商場在其戶外大螢幕上線電子版「巨型電風扇」，引發熱議。（圖／翻攝自微博）



圖文／CTWANT

隨著天氣逐漸炎熱，大陸山東省濰坊、陜西省西安市、廣東省汕頭市、浙江省寧波市、江蘇省無錫市等多地商場在其戶外大螢幕上線電子版「巨型電風扇」，引發熱議。在西安西鹹新區吾悅廣場的戶外大螢幕上，不間斷播放著巨型電風扇動畫，風扇葉片轉動效果逼真，引發路人駐足圍觀，被稱為電子版「望扇止暑」。

綜合陸媒報導，隨著氣溫節節攀升，酷熱難耐的天氣席捲而來，各地商場紛紛開啟了一場別出心裁的「清涼營銷」。在陜西省西安市西鹹新區的吾悅廣場，電子版「大風扇」驚喜上線，大螢幕上風扇轉動的畫面栩栩如生，引得路過的行人紛紛駐足，彷彿真能感受到那絲絲涼意，上演了一出「望扇止暑」的有趣場景。

無獨有偶，IP 地址顯示為廣東省汕頭市的網友也在社交平台上發文分享「在東廈100商城的戶外大螢幕上，同樣滾動播放著電風扇搖頭吹風的畫面」。

該商場任姓工作人員解釋，這麽做一是感覺好玩，二是因為當地最近比較熱，商場裡空調很足，場外就感覺特別熱，播放電風扇是想給戶外顧客一個心理暗示，覺得涼快點。

該工作人員透露，商場戶外大螢幕經常「玩抽象」，追隨網路熱點播放年輕人喜歡的東西，是當地比較火熱的打卡地標，每週約能吸引2000人次到場拍照打卡。

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