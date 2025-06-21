小姑常回娘家想爽過！　人妻1招治姑、婆：反正我是外人

▲人妻分享，小姑常說「娘家是她的」，因此每當小姑回娘家，人妻便會將廚房、打掃、洗碗等事交由婆婆和小姑處理。（示意圖／翻攝自photoAC）



圖文／CTWANT

「反正我是外人。」一名人妻分享，小姑總會強調「娘家是她的」，因此經常回娘家，而婆婆就會準備好料，但捨不得讓自己的孩子做家事，此時人妻便會直接回到樓上休息，或者選擇不吃飯，讓婆婆去「孝敬女兒」。對此，人妻也直言「沒我的事，因為我是外人」。

這名人妻日前在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」撰文道，小姑經常回到娘家，只要小姑一來，就能有好料吃，如果是她和婆婆煮飯，事後就會由婆婆和小姑全包廚房雜事，自己則在吃飽後到樓上休息，「先生說她是女兒有吃做事應該的，她不是外人……對我生氣也沒用，她就常說娘家是她的，讓她做我還比較輕鬆」。

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人妻說到，最近小姑卻開始計較，她便直接不吃飯，讓婆婆去「孝敬女兒」，畢竟婆婆會捨不得讓自己的孩子做家事，「好笑的是，她就說不回來很忙，怕做事還是沒人伺候呢？很好笑吧」；如果小姑未來繼續抱怨，她就選擇不請看護，親自照顧公婆，並要求小姑輪流回娘家照顧，「讓她們兩邊跑，讓她們累死更孝順，合理吧！」

人妻表示，公婆家的水電帳單也都要全部加起來，讓兒子、女兒分擔，而她不會幫忙打掃，讓小姑南北跑回娘家，「最後剩沒多餘的錢可以計較，只有把屎把尿而已，媳婦我還更輕鬆，每天去上班沒我的事，因為我是外人」。

人妻透露，丈夫會把錢給婆婆，而前陣子婆婆生病時，丈夫打電話請小姑來顧，沒選擇請看護，小姑就得請假被扣薪水，讓小姑相當生氣。對此，人妻就笑道，「自家的女兒還是不能推給媳婦外人，我繼續上班，女兒兒子以後好壞各一半」。

貼文曝光後，不少網友紛紛在底下留言，「硬起來真的是對的，講公平嘛，哪有好處全部女兒拿去，還出張嘴，髒活全部叫媳婦去做」、「互相尊重的問題，她煮飯妳洗碗，還是妳煮她洗，當然其他事也是如此，都是互相的」、「給婆婆錢，不如搬出去住比較自由，你也不用看他們上演親情戲碼不是更好嗎」。

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