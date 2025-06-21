　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

小姑常回娘家想爽過！　人妻1招治姑、婆：反正我是外人

小姑常回娘家想爽過！　人妻1招治姑、婆：反正我是外人

▲人妻分享，小姑常說「娘家是她的」，因此每當小姑回娘家，人妻便會將廚房、打掃、洗碗等事交由婆婆和小姑處理。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

「反正我是外人。」一名人妻分享，小姑總會強調「娘家是她的」，因此經常回娘家，而婆婆就會準備好料，但捨不得讓自己的孩子做家事，此時人妻便會直接回到樓上休息，或者選擇不吃飯，讓婆婆去「孝敬女兒」。對此，人妻也直言「沒我的事，因為我是外人」。

這名人妻日前在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」撰文道，小姑經常回到娘家，只要小姑一來，就能有好料吃，如果是她和婆婆煮飯，事後就會由婆婆和小姑全包廚房雜事，自己則在吃飽後到樓上休息，「先生說她是女兒有吃做事應該的，她不是外人……對我生氣也沒用，她就常說娘家是她的，讓她做我還比較輕鬆」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

人妻說到，最近小姑卻開始計較，她便直接不吃飯，讓婆婆去「孝敬女兒」，畢竟婆婆會捨不得讓自己的孩子做家事，「好笑的是，她就說不回來很忙，怕做事還是沒人伺候呢？很好笑吧」；如果小姑未來繼續抱怨，她就選擇不請看護，親自照顧公婆，並要求小姑輪流回娘家照顧，「讓她們兩邊跑，讓她們累死更孝順，合理吧！」

人妻表示，公婆家的水電帳單也都要全部加起來，讓兒子、女兒分擔，而她不會幫忙打掃，讓小姑南北跑回娘家，「最後剩沒多餘的錢可以計較，只有把屎把尿而已，媳婦我還更輕鬆，每天去上班沒我的事，因為我是外人」。

人妻透露，丈夫會把錢給婆婆，而前陣子婆婆生病時，丈夫打電話請小姑來顧，沒選擇請看護，小姑就得請假被扣薪水，讓小姑相當生氣。對此，人妻就笑道，「自家的女兒還是不能推給媳婦外人，我繼續上班，女兒兒子以後好壞各一半」。

貼文曝光後，不少網友紛紛在底下留言，「硬起來真的是對的，講公平嘛，哪有好處全部女兒拿去，還出張嘴，髒活全部叫媳婦去做」、「互相尊重的問題，她煮飯妳洗碗，還是妳煮她洗，當然其他事也是如此，都是互相的」、「給婆婆錢，不如搬出去住比較自由，你也不用看他們上演親情戲碼不是更好嗎」。

延伸閱讀
擋風玻璃有條腿！男返家驚見車頂躺半裸女屍　嚇到自首：我撞死人
想搭機去照顧媳婦！她請女兒幫買機票遭拒　網傻眼：為何不叫兒子負責
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
578 2 8125 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
女王來了！蔡依林漆黑戰袍「挖大洞只剩bra」邪惡腿根全看光辣
快訊／巴西載22人熱氣球墜毀至少8死　「空中起火」高速砸向地
快訊／蔡依林突宣布大巨蛋開唱！　「時間點曝光」全場炸了
北部夫妻揪女網友簽「自願性主奴」　拍BDSM片PO網
好萊塢華裔女星切除雙乳大談抗癌！「救了女記者一命」
快訊／對流雨彈突襲！15縣市「大雨警報」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

小姑常回娘家想爽過！　人妻1招治姑、婆：反正我是外人

快訊／對流雨彈突襲！15縣市「大雨警報」　慎防強風、落石

火車上有蛇　台鐵緊急更換自強號「延誤4分鐘」

快訊／萬華成都路一帶突停電　台電搶修中

買3.7萬筆電驚見「開機337次」！順發認賣展示機道歉　一段話再挨轟

下周2天雨區擴大　又有熱帶擾動發展

13杯飲料不買袋子「外送員噴1句」　客秒下樓！網爽翻：才會長記性

台鐵6/23票價調漲　票價僅1/4「愛孩票」同步走入歷史

他喊日本煎餃不好吃！大票點名「這幾樣」更怪

LINE「1族群」7月將收不到訊息！　官方公告：快更新

【嚇到翻車】國道驚見男子猛跳揮手！大貨車急閃「連翻3圈」

【有游泳池味道？】#李珠珢 被 #南珉貞 騙吃香菜餅乾反應超真實

【貼超近】「台灣好行」巴士阿里山逆向超車...險撞自小客　超扯畫面曝

【近百人受困】八仙山遊樂區邊坡土石崩落　近百名遊客、員工受困

【第一視角曝光】台中騎士「超級鬼切」遭撞亡

【完全沒有在怕】 #黃國昌 疑公開「偵訊示範音檔」遭北檢他字案調查

劉俊謙突問：你們吃過「愉快動物餅」嗎？

【這一刻等了12年】女兒戴上電子義肢才3小時 第一件事超催淚

【直接開跳XD】一聽《大展鴻圖》女團秒起舞　邊走邊跳超整齊！

【阿北暴衝】74歲翁開300萬BMW衝上人行道！撞16車傷1人

小姑常回娘家想爽過！　人妻1招治姑、婆：反正我是外人

快訊／對流雨彈突襲！15縣市「大雨警報」　慎防強風、落石

火車上有蛇　台鐵緊急更換自強號「延誤4分鐘」

快訊／萬華成都路一帶突停電　台電搶修中

買3.7萬筆電驚見「開機337次」！順發認賣展示機道歉　一段話再挨轟

下周2天雨區擴大　又有熱帶擾動發展

13杯飲料不買袋子「外送員噴1句」　客秒下樓！網爽翻：才會長記性

台鐵6/23票價調漲　票價僅1/4「愛孩票」同步走入歷史

他喊日本煎餃不好吃！大票點名「這幾樣」更怪

LINE「1族群」7月將收不到訊息！　官方公告：快更新

蹦闆《拳願2》怒退錢拒錄　孫生反嗆大頭症：從沒看過這麼高姿態

伍祐城守下關鍵勝利後落淚！洪總拍拍頭安慰：幹嘛哭

女王來了！蔡依林漆黑戰袍「挖大洞只剩bra」邪惡腿根全看光辣爆

快訊／巴西載22人熱氣球墜毀至少8死　「空中起火」高速砸向地面

天堂到地獄只差一分鐘！台鋼苦鬥11局險勝　洪總：千辛萬苦啊

快訊／蔡依林突宣布大巨蛋開唱！　「時間點曝光」全場炸了

天才女科學家IQ140「進AV界做研究」　親征男優：好奇高潮可否量化

小姑常回娘家想爽過！　人妻1招治姑、婆：反正我是外人

劉雨柔卸貨倒數「腳踝腫成大翻船」　被胡凱翔禁止游泳：太痛苦

馬英九會甘肅一、二把手：兩岸常交流來往　情感連結將更緊密

【中東局勢升溫】20名台人撤離以色列！ 直擊鐵穹系統攔下伊朗飛彈

生活熱門新聞

被誇童顏巨乳！呂秋遠小孩生母「妝後模樣」曝

「夏至」5生肖有爆紅機會

買3.7萬筆電竟是展示機！順發3C道歉再挨轟

台灣「54年龍頭品牌」大崩跌！門市腰斬、賣子公司套現17億

「1穿搭」路上妹子不穿了　她翻到5年前款式：想丟掉

LINE「1族群」7月將收不到訊息！　官方公告：快更新

越來越多「1人跟團出國」　過來人曝1差異：會比較貴

2款「台味甜點」能助減重！醫：幾乎沒熱量

偷看「男友77人群組」噁爆　妹子崩潰：甚至無套實錄

LINE「1款免費表情貼」 萬人超愛：好用到不行

火車上有蛇　台鐵緊急更換自強號「延誤4分鐘」

快訊／11縣市大雨特報　下到晚上

快訊／國家警報響　大雷雨炸2縣市

快訊／國家警報響！大雷雨炸雙北　警戒範圍曝

更多熱門

相關新聞

55歲爸娶17歲兒子未婚妻　媽崩潰

55歲爸娶17歲兒子未婚妻　媽崩潰

印度北方邦藍布爾（Rampur）近日傳出一件荒謬人倫事件，一名55歲男子沙基爾（Shakeel）竟與原本為自己17歲兒子安排婚事的未婚妻私奔成婚，震驚全家，並引發當地社會熱議。

川普19歲幼子靠加密貨幣「進帳11.8億」

川普19歲幼子靠加密貨幣「進帳11.8億」

夏至4生肖運勢爆發！專家教開運法

夏至4生肖運勢爆發！專家教開運法

烏軍遭烙「榮耀歸俄羅斯」專家幫拾尊嚴

烏軍遭烙「榮耀歸俄羅斯」專家幫拾尊嚴

12航空人員誤入住性愛摩鐵！「24hrs色色派對」出大事

12航空人員誤入住性愛摩鐵！「24hrs色色派對」出大事

關鍵字：

周刊王回娘家娘家

讀者迴響

熱門新聞

身分註銷回不了台灣！張立齊下跪磕頭道歉

赤鬼牛排已婚男經理睡女負責人　鹹濕對話全曝光

12航空人員誤入住性愛摩鐵！「24hrs色色派對」出大事

明日花綺羅凌晨發聲！　揭與「周鶴年性交易」真相

快訊／明日花綺羅周鶴年「3張肉體接觸照」曝光了！

最髒蔬果是「它」！農藥殘留量最高「一堆人吃」

被誇童顏巨乳！呂秋遠小孩生母「妝後模樣」曝

女高中生失蹤2週！竟和已婚倉管男私奔

ANKER行動電源召回7型號：立即停用

美海豹部隊、CIA成員在台灣夜市射氣球　網笑：有想過老闆心情？

林亮君遭裸照恐嚇！簡訊：只給一次機會

即／北市吊車右轉輾斃騎士　2機車肉身攔停也挨撞

山本由伸完美一局夢碎　誤判引爆怒火

「夏至」5生肖有爆紅機會

「熱氣球求婚」淪惡夢　孕婦噴飛墜亡

更多

最夯影音

更多

【嚇到翻車】國道驚見男子猛跳揮手！大貨車急閃「連翻3圈」

【有游泳池味道？】#李珠珢 被 #南珉貞 騙吃香菜餅乾反應超真實

【貼超近】「台灣好行」巴士阿里山逆向超車...險撞自小客　超扯畫面曝

【近百人受困】八仙山遊樂區邊坡土石崩落　近百名遊客、員工受困

【第一視角曝光】台中騎士「超級鬼切」遭撞亡

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

追劇神器。微波爐宵夜美食

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面