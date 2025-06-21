夏至來了！4生肖運勢爆發　民俗專家教你簡單開運法

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夏至來了！龍狗牛羊4生肖運勢爆發　民俗專家教你簡單開運法

夏至來了！龍狗牛羊4生肖運勢爆發　民俗專家教你簡單儀式開運法

▲民俗專家廖大乙指出，屬龍、狗、牛、羊4生肖夏至運勢將強勢反彈。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

今年「夏至」節氣將於6月21日上午10時33分正式到來，這一天太陽直射北回歸線，是北半球白晝最長、陽氣最旺的時刻，素有「日極之時」之稱。民俗專家廖大乙指出，夏至正是正能量最強的節氣，特別適合進行轉運、除霉與祈福儀式。

廖大乙表示，夏至是一年之中能量轉換的高點，對屬龍、狗、牛、羊的人而言更是轉運關鍵。這四生肖過去一年氣運不穩、易受阻滯，有些人甚至至今仍感諸事不順。然而隨著夏至陽氣翻升，這四生肖將迎來新局，不僅貴人運上升，財運、事業與考運也可望同步開花結果，堪稱「鴻運當頭」。

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他建議，無論是否屬於這四個生肖，想要擺脫霉運、催旺好運的人，都可以在夏至這天準備6顆水煮鴨蛋。數字「6」象徵六六大順，將鴨蛋剝殼後與親友分享，再保留一顆自己吃下，代表「脫殼轉運」，寓意去除晦氣、迎來順境。

除了吃鴨蛋，亦可到平日熟悉的宮廟參拜，準備花生、餅乾、糖果與6顆水煮鴨蛋作為供品，向神明表達感謝之意，象徵性布施香油錢亦可，不在金額多寡，重在誠意。參拜後，與家人朋友一同分享供品，將好運散播出去，形成正向循環。

夏至當日雖陽氣最盛，但強烈日照與高溫也容易使人昏沉、提不起勁，俗諺「夏至，愛呷不愛去」正提醒民眾調整節奏、維持活力。專家也強調，無論是透過民俗儀式還是調整生活狀態，只要懷抱好念、保持正能量，就有機會在節氣轉換中迎向新氣場。

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