不僅川普靠加密貨幣獲利滿滿　19歲幼子進帳11.8億元

▲巴倫（Barron Trump）。（圖／達志／美聯社）



圖文／CTWANT

先前曾有報導指出，美國總統川普（Donald Trump）靠著加密貨幣產業，9個月獲利超過300億。而如今又有消息指出，川普最小、年僅19歲的兒子巴倫（Barron Trump），靠家族創立的加密貨幣公司「世界自由金融（World Liberty Financial）」大賺一筆。根據報導指出，巴倫透過該項事業可能已進帳近4000萬美元（折合新台幣約11.8億元），扣稅後仍坐擁約2500萬美元資產。

根據《富比世》報導指出，川普在2024年9月正式推出加密貨幣事業。雖然他自認對加密技術「幾乎一無所知」，但曾公開表示，巴倫在這領域相當精通，甚至擁有多個數位錢包。

川普直言「他談起他的錢包，好像有四個，我問他什麼是錢包？」這番言論讓外界對巴倫的財務敏感度產生濃厚興趣。

根據公司發行的「金紙（gold paper）」顯示，巴倫被列為「Web3大使（web3 ambassador）」，與小唐納（Don Jr.）和艾瑞克（Eric Trump）並列。至於他們實際在公司中的持股比例，過去一直未被曝光。

直到川普本人先前公布財務報告，才首次揭露川普本人持有52.5%股份，另有22.5%由未具名家族成員持有。若這三名子女平均分配這部分股份，每人將擁有7.5%，與他們在川普華府飯店中的持股比例一致。

目前該公司已銷售至少5.5億美元的加密貨幣代幣，其中前3000萬美元可能用於啟動資金，其後收益據信皆分配給股東。按此計算，巴倫等三名子女每人可能稅前分得3900萬美元。由於川普家族疑似在1月左右出售部分持股，而這筆交易未包含在本次財報期間內，實際分潤可能還會有所出入。

巴倫雖然行事低調，但自父親2015年在川普大樓宣布參選總統後，便一直伴隨其曝光。川普當選後於2017年1月進駐白宮，巴倫與母親梅蘭妮亞（Melania）則在同年夏天才搬入。

教育方面，巴倫曾就讀馬里蘭州波托馬克的聖安德魯聖公會學校（St. Andrew’s Episcopal School），該校學費每年逾5萬美元；此後轉往佛羅里達州西棕櫚灘的牛津學院（Oxbridge Academy），每年學費超過4萬美元。2024年9月，巴倫入學紐約大學史登商學院（New York University’s Stern School of Business），年學費達9.9萬美元，也正是在同月，川普家族啟動了世界自由金融事業。

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