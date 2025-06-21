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55歲爸娶17歲兒子未婚妻　媽崩潰：準媳婦變成我老公的老婆

沙基爾之妻指控丈夫與準媳婦曖昧交往後私奔，並帶走現金與黃金。（圖／Pixabay）

▲沙基爾之妻指控丈夫與準媳婦曖昧交往後私奔，並帶走現金與黃金。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

印度北方邦藍布爾（Rampur）近日傳出一件荒謬人倫事件，一名55歲男子沙基爾（Shakeel）竟與原本為自己17歲兒子安排婚事的未婚妻私奔成婚，震驚全家，並引發當地社會熱議。

根據《NDTV》與《印度新聞社》（PTI）報導，這起事件發生在班斯納加里（Bansnagali）村，沙基爾育有六名子女，並已當上祖父。據報導，他原本聲稱正為小兒子阿曼（Aman）安排與22歲女子艾莎（Ayesha）結婚，兩人來往起初是為婚事洽談，但隨著互動增多，關係漸趨曖昧。

沙基爾的妻子夏巴娜（Shabana）表示，丈夫與艾莎聯絡日益頻繁，兩人甚至在她面前互動親暱。她曾數次質疑丈夫，但卻遭對方情緒性反駁，甚至動手施暴，強行推動兒子與艾莎的婚事。她氣憤控訴：「那本來是我未來的媳婦，現在卻成了我老公的老婆！」

兒子阿曼起初未察覺異狀，但後來發現父親與艾莎通話頻繁，還曾在手機中見到不堪畫面，終於斷然拒絕這場婚姻。儘管家人表達反對，沙基爾仍執意與艾莎結婚，甚至捲走家中約20萬盧比現金與17克黃金，與她私奔離家。

事件曝光後震撼社區，成為社群與媒體熱議焦點。根據報導，沙基爾與艾莎是在他女兒婚禮後開始親密接觸，從原本的「準媳婦」關係演變為「新婚妻子」，令人錯愕。

目前當地警方尚未對該事件展開法律調查，但社會輿論普遍譴責沙基爾的行徑，認為此案反映出家庭倫理崩解與父權失控問題，也再次引發對印度婚姻制度與青少年保護的關注。

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